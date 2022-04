Hochschulranking : Gleich drei erste Plätze für die FH Aachen

Semesterstart in Präsenz : Vom Homeoffice zurück in den Hörsaal Am 4. April hat das Sommersemester an der RWTH begonnen. Für viele Studierende heißt es nun wieder: Ab in die Uni. Das erste Mal seit zwei Jahren finden die meisten Veranstaltungen an RWTH und FH in Präsenz statt, so auch für die Studentinnen Johanna Demory und Jana Kohn.