Reaktion auf Karl Lauterbach : Gesundheitsdezernent Ziemons erwartet mehr als „bunte Plakate“ aus Berlin

In Sachen Hitzeschutz nicht zufrieden mit dem Bundesgesundheitsministerium: Dr. Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent der Städteregion. Foto: Heike Lachmann

Städteregion Was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach als nationalen Hitzeschutzplan verkauft, ist für den städteregionale Gesundheitsdezernenten Michael Ziemons enttäuschend. Was er sich wünscht.

Nehmen wir an, eine betagte Dame namens Elsa Konz lebt in einem Pflegeheim, in einem Zimmer mit großen Fenstern nach Süden. Nehmen wir auch an, es ist ein überdurchschnittlich heißer Sommer und nicht der letzte, den Elsa Konz erleben wird. Nehmen wir noch an, vor den Fenstern ist keine Markise angebracht, die Elsa Konz vor der Hitze schützt. Keine bloße Annahme, sondern wissenschaftlicher Fakt ist, dass die Sommer in Deutschland heißer werden. Was also schützt Elsa Konz vor der Hitze? „Keine bunten Plakate, das ist lächerlich“, ist die Antwort von Michael Ziemons.

Der Gesundheitsdezernent der Städteregion Aachen ist „enttäuscht“ darüber, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit seinem nationalen Hitzeschutzplan hierzulande zukünftig Leben retten will. Die geschätzte Zahl von 8.000 Menschen, die 2022 an dem Einfluss enormer Hitze gestorben sind, wolle Lauterbach halbieren. Über die Zahl der Menschen, die hier an Hitzefolgen sterben, habe die Städteregion keine Daten. Ein Baustein des Bundes, die Todeszahlen zu drücken: Plakate in Krankenhäusern, Praxen & Co. Speziell gerichtet an vulnerable Gruppen wie Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Ziemons sagt: „Bunte Plakate sind unpassend. Das gibt es alles schon, das ist meine größte Kritik an dem Schritt aus Berlin. Was wir brauchen, sind neue Rahmenbedingungen.“

Wo wir indirekt wieder bei Elsa Konz sind. Ein passender, neuer Rahmen für Pflegeheime wäre nach Aussagen von Ziemons: mehr Geld. Und zwar für die Kosten, die bei Umbauten für mehr Schatten, in dem Fall Markisen, anfallen würden. „Es ist sehr vernünftig, dass die Fenster nach Süden ausgerichtet werden, damit die Menschen genug Licht und Sonne abbekommen“, sagt der Gesundheitsdezernent. „Jetzt aber müssen wir die richtigen Konsequenzen für den Hitzeschutz ziehen.“ Von Berlin erwartete Ziemons da mehr. Die Bundespolitik habe sich mit dem, was sie als Antwort auf die Hitzeproblematik liefert, die „Kritik erfragt“.

Michael Ziemons ist jemand, der sich nicht scheut, öffentlich Probleme, Missstände und Fehlentwicklungen anzusprechen und der auch nicht an scharfen Worten in Richtung der Entscheidungsträger spart. Gleichzeitig sagt er: Jeder soll seine Hausaufgaben machen, bevor er mit dem Finger eine Etage höher zeigt. Mit den Finanzen der Pflegeheime hat eine Stadt zum Beispiel nichts zu tun, wohl aber mit dem Budget der Kitas. In Sachen Hitzeschutz sollte demnach genügend Geld dafür eingeplant werden, für mehr Schatten im Außenbereich zu sorgen (Markisen, Sonnensegel, Bäume, etc.). Gleiches gilt für Spiel- und öffentliche Plätze. Beides kommunale Aufgaben. „Zu sagen, dass Berlin alles lösen soll, ist zu einfach“, betont Ziemons. „Im Land und in den Kommunen muss jeder selbst gucken, wo für den Hitzeschutz Geld in die Hand genommen werden muss.“

Die Städteregion jedenfalls habe ihre Hausaufgaben gemacht, findet der Gesundheitsdezernent. Wobei sich diese Hausaufgaben von denen der Kommunen unterscheiden. Als übergeordnete Behörde für die ihr angehörigen Städte und Gemeinden ist sie in dem Fall Expertin, Rat- und Ideengeberin, keine Aufsicht oder den Rathäusern gegenüber weisungsbefugt. Bedeutet: Die Städteregion hat analog und digital sämtliche Infos, Ansprechpartner und Tipps für den Schutz gegen Hitze gebündelt. Sowohl für die Allgemeinheit als auch die „Profis“ (Krankenhäuser, etc.) und Sportvereine. Standards für alle angehörigen Kommunen dagegen kann sie nicht setzen.

Laut Ziemons sei es „wünschenswert“, wenn alle Städte und Gemeinden der Städteregion in naher Zukunft beim Hitzeschutz einheitlich agierten, überall Kitas und Spielplätze etwa einen ähnlichen Schattenanteil hätten. Ein theoretischer Hitzeschutzplan ist das eine, Stadtplanung hingegen das andere. In die kann die Städteregion nur bedingt bis gar nicht eingreifen. Sie könnte zu mehr Bäumen und Sonnensegeln in Innenstädten raten, sie aber nicht vorschreiben. „Unser Angebot für Hilfe steht, wir haben mit Thilo Koch einen der Experten in NRW“, betont Ziemons. „Alles andere darüber hinaus muss auf der Bürgermeister-Konferenz diskutiert werden.“