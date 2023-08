Politik fordert Abhilfe : Spielplätze in Aachen brauchen dringend Schatten

Bisher nicht viel Schatten: der Spielplatz Eschenallee in Brand. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Wie können auf Spielplätzen in Aachen Kinder besser vor der Sonne geschützt werden? Dazu wünscht sich der städtische Kinder- und Jugendausschuss schleunigst Vorschläge von der Verwaltung.

In der Stadt Aachen gibt es viele attraktive Spielplätze. Besonders die neueren Anlagen haben aber oft ein Manko: Es fehlt an Schatten. Das muss sich ändern, finden die städtischen Kinder- und Jugendpolitiker. Von der Verwaltung hätten sie gerne möglichst bald Vorschläge, wie Kinder vor der Sonne geschützt werden können.

Sind auf einem Spielplatz nicht schon Bäume vorhanden, ist die Sache mit dem Schatten aber gar nicht so einfach, wie etwa ein Beispiel aus dem Stadtteil Brand zeigt. Der Spielplatz Eschenallee, in unmittelbarer Nähe zum Brander Markt, ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern sehr beliebt.

Schon gleich nach der Fertigstellung 2018 gab es aus der Bevölkerung den dringenden Wunsch nach Schatten und in der Folge einen Auftrag der Bezirksvertretung an die Verwaltung, doch bitte nach schattenspendenden Lösungen zu suchen. Seitdem aber sei nichts passiert, monierte der Brander Bezirksbürgermeister Peter Tillmanns in der Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses. „Es gibt am Rand zwar alten Baumbestand, aber der Spielplatz selbst ist ohne jede Verschattung.“

Der prallen Sonne ausgesetzt: der Spielplatz am Alten Tivoli. Foto: Andreas Herrmann

Ein Sonnensegel, wie es zum Beispiel viele Kindertagesstätten in Aachen über ihre Sandkästen gespannt haben, wäre aus Sicht der Verwaltung auf öffentlichen Spielplätzen zu anfällig für Vandalismus, Bäume, berichtete Tillmanns, würden aus Sicht der Fachleute zu viel Laub abwerfen und erhöhten Pflegeaufwand verursachen.

Bis heute warte man in Brand auf eine Schatten-Lösung für den Spielplatz, monierte der CDU-Politiker einigermaßen genervt: „Ich will nicht immer hören, was nicht geht, ich will wissen, was geht!“ Es könne doch nicht angehen, dass seit Jahren über ein „blödes Sonnensegel“ diskutiert werde.

Auch die anderen Fraktionen sehen dringenden Handlungsbedarf für die Spielplätze. Die FDP will in einer Anfrage konkret wissen, wie der Spielplatz Alter Tivoli beschattet werden könnte. „Es soll jetzt noch mal richtig knallig heiß werden, und der Tivoli liegt völlig offen“, sagte Gisa Haring, „was können wir da machen?“ In einem Ratsantrag regt die FDP zudem an, auf Spielplätzen in Aachen Trinkwasserspender zu installieren.

Ellen Begolli (Linke) forderte, auch über unkonventionelle Lösungen nachzudenken. In den Niederlanden seien an manchen Strandzugängen an der Küste Desinfektionsmittel-Spender, die noch aus der Corona-Zeit stammten, mit Sonnenmilch für den allgemeinen Gebrauch befüllt worden. „Ich finde, das ist eine tolle Idee“, so Begolli, zumal schattenspendende Konstruktionen vielleicht nicht überall möglich seien.

Wenn herabfallende Blätter von Bäumen auf dem Spielplatz tatsächlich ein Problem seien, dann solle man doch über Patenschaften für die öffentlichen Sandkästen nachdenken, regte Karin Schmitt-Promny (Grüne) an.

Möglichst schon zur September-Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses soll die Verwaltung darlegen, welcher Sonnenschutz, vor allem für besonders exponierte Spielplätze denkbar wäre.