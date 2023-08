„Auslese“, Folge 5 : Hitze, Flut und viele Drinks

Audio Aachen Die große Hitze und die große Flut: In dieser Folge unseres Literatur-Podcasts „Auslese“ geht es um „Blue Skies“ von T. C. Boyle.

Wie sieht das Leben aus, wenn der Klimawandel alles verändert: Wenn er Familien spaltet, Hochzeitspartys einem im wahrsten Sinn des Wortes um die Ohren fliegen, wenn Schmetterlinge aussterben und das Leben insgesamt so sinnlos erscheint, dass der Tag nur mit einem Longdrink gestartet werden kann. Davon erzählt T. C. Boyle in seinem apokalyptischen, aber dennoch ungeheuer witzigen Roman „Blue Skies“. Es ist das 19. Buch des 74-jährigen Schriftstellers, der sich schon vor 40 Jahren mit dem Thema Mensch und Natur auseinandergesetzt hat. In „Blue Skies“ beweist er ein fast prophetisches Gespür. All das, was wir diesen Sommer erleben an Überflutungen, Hitzewellen und Bränden, beschreibt Boyle in „Blue Skies“ anhand einer in Florida und in Kalifornien lebenden typischen Mittelschichtsfamilie, die erleben muss, dass der Osten untergeht, während der Westen verbrennt.