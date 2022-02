Absage in Aachen : Historischer Jahrmarkt fällt auch 2022 aus

Der sonst gut besuchte Historische Jahrmarkt in Kornelimünster fällt in diesem Jahr zum dritten Mal aus (Archivbild). Foto: Ralf Roeger

Aachen Der Historische Jahrmarkt in Kornelimünster fällt auch in diesem Jahr aus. Die Gründe dafür sind sowohl die aktuelle Corona-Lage als auch die Folgen des Hochwassers im Juli 2021.

Wie die Stadt Aachen am Dienstag mitteilt, sind weite Teile des historischen Ortskerns von Kornelimünster nach dem Hochwasser am 14. Juli 2021 zerstört. Die Arbeiten zum Wiederaufbau dauern noch an. Auch die anhaltenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben die Entscheidung geprägt, den Historischen Jahrmarkt in diesem Jahr abzusagen.