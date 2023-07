Initiative in Aachen : Wenn das Herz stehen bleibt, soll schnelle Hilfe Leben retten

Mit einem Übungsgerät demonstrieren von links Michael Castillo, Dr. Stefan Beckers, Yvonne Moritz und Hubert Meyers, wie der Defibrillator (im Hintergrund) eingesetzt wird. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Mit mehr Ersthelfern und Defibrillatoren, die rund um die Uhr öffentlich zugänglich sind, will die Stadt Aachen die Chancen für Menschen erhöhen, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden.

Wenn das Herz stehen bleibt, zählt jede Sekunde. Bereits nach drei bis fünf Minuten treten Schäden im Gehirn auf, die nicht mehr zu reparieren sind. Es ist also überlebenswichtig, dass sehr schnell Erste Hilfe eingeleitet wird. Die Stadt Aachen wirbt deshalb weiterhin um Frauen und Männer, die als Ersthelfer schnell vor Ort sind und bereits mit einer Herzdruckmassage beginnen können, bevor der Rettungsdienst eintrifft. Die Kommune will außerdem dafür sorgen, dass mehr Defibrillatoren an gut erreichbaren Orten angebracht werden und jederzeit verfügbar sind.

In vielen Fällen braucht das Herz nämlich auch einen Stromstoß, damit es wieder in den richtigen Rhythmus kommt. Vor diesem Hintergrund ist es eine gute Nachricht, dass es am Bezirksamt in Richterich, Roermonder Straße 559, jetzt einen Defibrillator gibt. Das Gerät hängt außen an der Hauswand, ist also rund um die Uhr einsetzbar, auch außerhalb der Öffnungszeiten im Bezirksamt. In der Stadt Aachen ist dieser Automatisierte Externe Defibrillator (AED) der zweite überhaupt. Ein erstes Gerät für Herz-Kreislauf-Notfälle hat die Städteregion Aachen bereits vergangenes Jahr am Städteregionshaus an der Zollernstraße angebracht.

Zwei jederzeit zugängliche Geräte für ganz Aachen, das ist nicht gerade viel. In Zukunft sollen mehr Defibrillatoren öffentlich erreichbar sein. Details erläuterten Fachleute jetzt bei einem Ortstermin am Bezirksamt Richterich. Es ist ja nicht so, dass es keine Defibrillatoren gäbe in Aachen. Viele Firmen, Institutionen oder Vereine haben in der Vergangenheit solche Geräte angeschafft.

Bestimmt 40 Defibrillatoren gebe es auch bereits in städtischen Gebäuden, schätzt Michael Castillo, Leitender Betriebsarzt und Leiter des städtischen Fachbereichs Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit. „Die Geräte wollten wir aber schon fast wieder abschaffen“, gesteht er, „die werden nämlich nie eingesetzt. Das liege auch daran, dass die Defibrillatoren nur zu den Öffnungszeiten der Gebäude zugänglich sind und noch dazu häufig eher versteckt angebracht sind.

Nach einem Beschluss des städtischen Verwaltungsvorstands sollen nun alte Geräte erneuert und deren Standorte überprüft werden. Möglichst schnell sollen die Defibrillatoren in den Verwaltungsgebäuden nach draußen verlegt und rund um die Uhr zugänglich gemacht werden.

Die Verwaltung will außerdem herausfinden, wo in Aachen es überall Defibrillatoren gibt, um ein Gesamtkonzept zu erstellen. Während an der Hochschule jedes Gebäude mindestens ein Gerät hat, sind manche Ecken der Stadt gänzlich „ohne“, befürchtet man. Firmen, öffentliche Einrichtungen und Vereine, die Defibrillatoren angeschafft haben, sind aufgerufen, diese unter der E-Mail-Adresse ersthelfer@mail.aachen.de zu melden. Bisher, sagt Dr. Stefan Beckers, Ärztlicher Leiter des Rettungsdiensts der Stadt Aachen, habe man 119 Geräte in der Datei. „Es gibt aber sicher weit doppelt so viele“, ist er überzeugt.

Den Denkanstoß, für Richterich einen automatisierten „Defi“ anzuschaffen, habe ein medizinischer Notfall im Stadtteil gegeben, berichtet Bezirksbürgermeister Hubert Meyers. 3500 Euro aus bezirklichen Mitteln haben die Richtericher Lokalpolitiker dafür lockergemacht. Das Gerät, erläutert Bezirksamtsleiterin Yvonne Moritz, ist vor Sonne geschützt und hält im Winter auch Frost aus.

Seit zwei Jahren engagiert sich Aachen außerdem im Verbund „Region Aachen rettet“ (regionaachenrettet.de). Fast 1900 Helferinnen und Helfer allein aus dem Stadtgebiet haben sich mittlerweile über die entsprechende App registriert, in der gesamten Region sind es knapp 5000. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand alarmiert die Rettungsleitstelle übers Handy alle Helfer im Umkreis von 500 Metern. Sie sollen mit der Wiederbelebung beginnen, bevor die Rettungskräfte eintreffen. „Die Herzmassage kauft wertvolle Zeit, bis der Rettungswagen da ist“, erläutert Stefan Beckers. Im vergangenen Jahr wurden immerhin bei 220 Notfällen in Aachen Ersthelfer über die App alarmiert.

Als Ersthelfer registrieren lassen können sich Menschen, die in Wiederbelebung geschult sind, das sind zum Beispiel Frauen und Männer aus dem medizinischen Bereich oder von Feuerwehr oder Technischem Hilfswerk. Weitere Interessierte, die im Notfall helfen können, sind bei der Initiative höchst willkommen.