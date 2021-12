Inzidenz sinkt : Hier können Sie sich in der Städteregion impfen lassen

Ärme hochkrempeln, damit andere den Oberarm freimachen können: Auch an kommenden Samstag, 11. Dezember, findet wieder eine Impfaktion zum guten Zweck in der St. Laurentius-Kirche in Laurensberg statt. (Archivbild) Foto: Andreas Steindl

Interaktiv Aachen Wie ist die aktuelle Infektionslage in der Städteregion? Und wo kann man sich impfen lassen? Ein Überblick.

Nicht zuletzt durch die zahlreichen Impfaktionen am Wochenende ist die Impfquote in der Städteregion bei den Erstimpfungen auf über 75 Prozent gestiegen. Auch an diesem Samstag, 11. Dezember, findet wieder eine Impfaktion in der Pfarrkirche St. Laurentius in Laurensberg statt.