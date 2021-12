Adventsimpfen : Hier können Sie sich in Aachen am Wochenende impfen lassen

Nicht nur in den Aachen Arkaden sollen am Wochen hunderte Menschen geimpft werden. Foto: Andreas Steindl

Aachen Die Zeichen stehen auf „Booster-Boom“: Am Wochenende gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich unkompliziert gegen Corona impfen zu lassen. Ein Überblick.

Bei diesem Marathon soll niemandem die Puste ausgehen. Am kommenden Wochenende öffnen zahlreiche niedergelassene Ärzte ihre Praxen und nehmen am „Adventsimpfen“ teil. Davon sollen nicht nur ihre eigenen Patientinnen und Patienten profitieren. Viele Ärztinnen und Ärzte bieten auch sogenannte Walk-in-Angebote an. Heißt: Im Vorfeld müssen keine Termine für die Coronaschutzimpfung vereinbart werden. Impfinteressierte können einfach in den Praxen vorbeikommen.

Nicht nur in Arztpraxen sollen am Wochenende reihenweise Nadeln gesetzt werden. Auch in Einkaufszentren, Kirchen und sogar Kneipen gibt es Angebote. Ein Überblick über die Orte, an denen man sich in Aachen impfen lassen kann – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Aachen Arkaden: Die Städteregion Aachen lädt zum 60-Stunden-Impfmarathon ein. Von Freitag, 3. Dezember, 8 Uhr, bis Sonntag, 5. Dezember, 18 Uhr, ist die Impfstelle in einem leerstehenden Ladenlokal geöffnet – und zwar rund um die Uhr. Mit Vor- und Nachbereitung kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 60 Stunden, teilt das Presseamt mit. Bis zu zehn Ärztinnen und Ärzte werden zeitgleich im Dienst sein. Unterstützung gibt es von Kräften des Deutschen Roten Kreuzes, den Maltesern, der DLRG und dem Technischen Hilfswerk. Adresse: Trierer Straße 1.

Pfarrzentrum St. Donatus: Impfungen sind am Samstag, 4. Dezember, und Sonntag, 5. Dezember, jeweils von 8 bis 20 Uhr unkompliziert und ohne Termin im Pfarrzentrum St. Donatus möglich. Adresse: Donatusplatz 1.

St. Laurentius-Kirche: Mitten im Kirchenschiff der St. Laurentius-Kirche in Laurensberg sollen an den kommenden Adventssamstagen bis zu 800 Menschen am Tag geimpft werden. Eine Anmeldung ist dringend erforderlich unter https://dr-kottek.de/impfen-kirche. Ein paar wenige Termine sind für diesen Samstag, 4. Dezember, noch frei. Weil an diesem Tag nur der Impfstoff Moderna zur Verfügung steht, können Schwangere und Personen unter 30 Jahren nicht geimpft werden. Termine für den 11. Dezember können schon jetzt gebucht werden. Adresse: Laurentiusstraße 75.

Haus- und Fachärzte: Auf Aachener Stadtgebiet öffnen insgesamt 21 Haus- und Fachärzte am Samstag, 4. Dezember, ihre Praxen. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein mitteilt, sind Impfungen in folgenden Praxen von 10 bis 16 Uhr ohne Anmeldung möglich: Dr. Bauer, Adalbertsteinweg 276; MVZ Gefäßzentrum Aachen, Viehhofstraße 43; Dr. Anita Harst, Großkölnstraße 22-28; Hausarztpraxis Senkestraße, Senkestraße 3; MVZ Chirurgie, Kuckhoffstraße 2; Hausarztpraxis Hanenberg, Augustastrasse 9; Praxis Dr. Fiedler, Schurzelterstraße 571; Praxis H. Lüninghöner, Harscampstraße 14; Dr. med. Grunwald/ Dr. Nobis, Karlsgraben 15; I. Schiller-Nikitin, Jülicher Straße 65; Maryam Hakimi, Elsassstraße 56; Dr. Nicole Braunen, Zeise 25; Gynäkologisches Zentrum am Dom, Rennbahn 9-11; Gesundheitszentrum am Denkmal, Alt-Haarener-Straße 199; Kinderarztpraxis Jessen, Schurzelter Straße 571; Praxis für Kardiologie Aachen, Theaterstraße 35-39; Praxis Bücken, Friedrich-Wilhelm-Platz 5-6; Gintrowski-Sienkiewicz und Kaczmarek, Heinrichsalle 34; Dr. Stefanie Fröschen-Behrens, Theaterstraße 50-52; Olga Schumann, Kapuzinergraben 1; Fritz König, Auf der Hörn 125; Praxis am Kirchber, Kirchberg 4.

Weitere Praxen aus der Region, die an den kommenden Wochenenden Impfungen anbieten, findet man unter https://coronaimpfung.nrw/impfaktionen

Sturmfrei und Promenadeneck: Für alle, die samstags arbeiten müssen, öffnen die beiden Kneipen am Sonntag, 5. Dezember, von 12 bis 18 Uhr für Impfwillige. Der Zapfhahn bleibt jedoch geschlossen. Adressen: Sturmfrei, Promenadenstraße 38, und Promenadeneck, Promenadenstraße 37.

Die Auffrischungsimpfung kann frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung erfolgen. Was den Zeitraum betrifft, sind die Impfstellen an die jeweils aktuellen Weisungen des Landes NRW gebunden. Wer mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurde, erhält die Auffrischung frühestens vier Wochen nach der ersten Impfung. Für Genesene, die bereits eine Impfung erhalten haben, wird eine Auffrischung nach sechs Monaten empfohlen; auch Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel (Trimenon) wird nun eine Auffrischung nach sechs Monaten empfohlen.

