Nach Amokdrohung : Heute kein Unterricht an der Viktoriaschule Aachen

Aachen Nach der großen Durchsuchungsaktion der Polizei informierte Schulleiter David Krause noch am Abend Eltern und Lehrkräfte über seine Entscheidung. Die hat Gründe.

Nach dem Großeinsatz der Polizei an der Viktoriaschule in Aachen findet an dem Gymnasium an diesem Freitag, dem letzten Schultag vor den Osterferien, kein Unterricht statt. Das hat Schulleiter David Krause am Donnerstagabend auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.