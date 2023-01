Einladung an die Leser in der Städteregion : Herzlich willkommen im neuen Medienhaus Aachen!

Die Türen gehen auf, Leserinnen und Leser sind beim Neujahrsempfang des Medienhauses Aachen am Mittwoch, 18. Januar, herzlich willkommen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Ein Abend im neuen Medienhaus, ein Abend über den Lokaljournalismus moderner Prägung. Die Einladung zu Info und Austausch und Rundgang und kleinen Snacks geht an interessierte Leserinnen und Leser.

Für alle Leserinnen und Leser, die schon immer einmal wissen wollten, wie der moderne Lokaljournalismus für die Städteregion Aachen funktioniert, kommt hier die passende Botschaft: Am Mittwoch der kommenden Woche, 18. Januar, laden wir Sie um 19 Uhr ins neue Medienhaus an der Dresdener Straße 3 in Aachen ein.

In ungezwungener Runde erfahren Sie aus erster Hand, nämlich in der direkten Begegnung mit der Geschäftsführung und Chefredaktion des Hauses, wie Zeitung im Jahr 2023 geht: nämlich auf der Webseite, im E-Paper und immer noch sehr beliebt, in der gedruckten Ausgabe. Geschäftsführer Andreas Müller und Chefredakteur Thomas Thelen laden ein, Kolleginnen und Kollegen des Medienhauses sind an diesem Abend ebenfalls dabei und freuen sich auf die Gäste.

Das Medienhaus Aachen startet mit einem etwas anderen, weil sehr informativen Neujahrsempfang in das aktuelle Jahr. Doch an diesem besonderen Abend wird es auch reichlich Gelegenheit zur Begegnung und zum informellen Austausch bei Snacks und Getränken geben. Und auch eine kurze Besichtigungsrunde im neuen Medienhaus ist im Angebot. Willkommen in der Redaktion!

Viele Herausforderungen warten nicht nur auf die Journalistinnen und Journalisten, sondern auch auf alle Leserinnen und Leser. Die Zeitung nimmt – das ist schon immer so gewesen – die Aufgabe wahr, die Themen in unserer Städteregion aufzudecken, zu begleiten und einzuordnen. Sie stellt sich aber auch auf die wachsenden Bedürfnisse der Leserschaft ein: seriös recherchierte Information zu jeder Zeit, mobil und zuverlässig.

Dass sich im Laufe der Zeit die Arbeitsweise und auch das gesamte Geschäftsumfeld verändert haben, ist kein Geheimnis, auch kein Problem, vielmehr ergibt sich hier eine Fülle von Herausforderungen und Chancen.

Info Melden Sie sich bitte kurz und unverbindlich an Der Neujahrsempfang im Medienhaus Aachen findet am Mittwoch, 18. Januar, um 19 Uhr statt; im Forum unseres Neubaus in der Dresdener Straße 3. Es gibt viel zu berichten: Wie sehen die Schwerpunkte unserer journalistischen Arbeit aus? Was bewegt das Medienhaus Aachen in 2023? Welche Rolle spielen digitale Medien in unserer Strategie? Wie geht es mit der gedruckten Zeitung weiter? Wie werden unsere Journalistinnen und Journalisten im neuen Medienhaus künftig arbeiten? Der Eintritt ist kostenfrei, die erforderliche Anmeldung erfolgt unverbindlich hier.

Themen gibt es viele, das Medienhaus-Team, das sonst gerne selbst interessiert nachfragt, möchte an diesem Abend Ihre Fragen beantworten. Zum Haus, zur Kooperation mit der Mediahuis-Gruppe, zu lokaljournalistischen Themen, die mal ernst, mal unterhaltsam, mal heikel sind, und auch zu den Zukunftsperspektiven einer hochinteressanten Branche.

