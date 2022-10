Viertelfest an der Hotmannspief : Herrenausstatter sticht, Bestatter wirbt in Fleischerei

Lüften Geheimnisse auf über 1000 Quadratmetern: Michaela und Frank Wienand haben ihre Boutique „Wienand Ausstatter“ an der Alexanderstraße erheblich ausgebaut. Foto: Robert Esser

Aachen Während Bestatter Schinkenmeyer ein Schaufenster in der ehemaligen Fleischerei Lemmen gestaltet, baut Wienand Ausstatter gegenüber sein Modegeschäft auf über 1000 Quadratmeter aus. Beim Viertelfest an der Hotmannspief warten am Samstag erstaunliche Überraschungen.