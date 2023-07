Urteil des Verwaltungsgerichts Aachen : Herderstraße ist eine Fahrradstraße – zu Recht!

Aachen Eine Anwohnerin hatte geklagt, weil Parkplätze wegfallen. Das Verwaltungsgericht Aachen hat der Stadt nun recht gegeben. Der ADFC begrüßt diese Entscheidung.

Das Verwaltungsgericht Aachen begründet seine Entscheidung unter anderem so: Die Stadt verwies darauf, dass nach ihrem Gestaltungskonzept Fahrradstraßen, in denen ein Begegnungsverkehr stattfindet, aus Sicherheitsgründen grundsätzlich mindestens fünf Meter breit sein sollen. Dass die Verfolgung dieses Konzepts in der Herderstraße zu einem Wegfall von Parkmöglichkeiten führt, steht dem nicht entgegen. Denn ein Anspruch auf Beibehaltung oder Errichtung von Parkmöglichkeiten auf öffentlichen Straßen unmittelbar beim eigenen Grundstück oder in dessen angemessener Nähe besteht grundsätzlich nicht. Im Übrigen hat die Stadt durch die Errichtung neuer Parkplätze im Wendehammer der Straße sowie die Einrichtung eines eingeschränkten Haltverbots und die hierdurch eröffneten Haltemöglichkeiten die Belange der Anwohner angemessen berücksichtigt.