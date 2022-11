Projekt Campus West : Henricistraße in Aachen bis Ende Januar gesperrt

Bauprojekte in Aachen auf Eis : Wohnkomplex am Westpark wandert in Warteschleife Explodierte Baukosten als Folge des Ukraine-Kriegs haben dramatische Auswirkungen auf die Immobilien-Branche in Aachen. Am Westpark sieht man deshalb einen Krater statt eines Neubau-Komplexes.