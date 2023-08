Ausbau der Fernwärme : Heizen mit Müll und Aachens heißester Quelle

Heizen mit Europas heißester Quelle: Rund 30 Gigawattstunden will die Stawag aus der 74 Grad heißen Burtscheider Landesbadquelle an Fernwärme gewinnen und ins Netz einspeisen. Foto: Andreas Steindl

Aachen Zehn Prozent der Aachener heizen mit Fernwärme, bald sollen es über 30 Prozent sein. Sie kommt aus dem Kraftwerk Weisweiler, doch das wird 2029 abgeschaltet. Und dann? Dann kommt Müll ins Spiel. Und Aachens heißeste Quelle.

Praktisch, wenn man ein Kraftwerk quasi vor der Haustüre hat. Denn das erzeugt außer Strom jede Menge Wärme. Die kann man nutzen, um die Wohnung zu heizen. So läuft es in Aachen, wohin von Weisweiler aus die Wärme via Pipeline geliefert und hier von der Stawag an derzeit 1800 Kunden zum Beheizen von Wohnungen und Häusern verkauft wird. Fernwärme nennt man so etwas. In den kommenden Jahren soll das stark ausgebaut werden. Nur: 2029 wird in Weisweiler das Kraftwerk abgeschaltet. Kein Kraftwerk, keine Fernwärme. Und dann?

Sorgen muss sich deswegen kein Kunde machen. Die Fernwärme bleibt in Aachen eine sichere Bank, wie die Verantwortlichen bei der Stawag versichern. Entsprechende Pläne und Szenarien gibt es längst.

Varianten, die dabei diskutiert wurden und werden: Die Stawag könnte die Versorgung über eigene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sicherstellen. Was allerdings hohe Investitionen mit sich bringen würde. Trotzdem hatte der Versorger mit dieser Möglichkeit in früheren Jahren geliebäugelt. Mittlerweile geht die Tendenz nach Aussage von Vorstand Christian Becker in eine ebenfalls schon einmal diskutierte Richtung: Künftig könnte die Fernwärme aus der teils kommunalen Müllverbrennungsanlage, ebenfalls verortet in Weisweiler, kommen. Beständig werden dort 360.000 Tonnen Abfall pro Jahr in die Öfen gefeuert. 2015 wurde das schon einmal für die Zeit nach 2020 diskutiert. Nach heftigen politischen Turbulenzen wurde dann aber doch noch einmal der Vertrag mit RWE verlängert. In den kommenden Monaten bis Jahresende wird nun in den Aufsichtsgremien unter anderem der MVA und der Stawag erneut diskutiert. Anzunehmen ist, dass es diesmal tatsächlich so kommt. Voraussetzung ist, dass die Müllverbrennung als klimaneutral im Sinne der Kohlendioxidminimierung anerkannt wird. Das ist früher verneint worden, dreht sich im laufenden Gesetzgebungsprozess jedoch gerade. Minister Robert Habeck (Grüne) will den Müll als erneuerbare Energie akzeptieren, Naturschützer kritisieren das.

Die Müllverbrennungsanlage in Weisweiler wird künftig wahrscheinlich der wichtigste Fernwärmelieferant für Aachen. Foto: MHA/Michael Jaspers

Teil der anstehenden Diskussion wird sein, wie viel die Wärme aus der MVA die Stawag kosten wird. Weil: Den MVA-Dampf kann man auch zu Strom machen und damit Geld verdienen. Möglich ist, dass die Fernwärme für Aachen dann künftig in gewissem Maße auch an die Entwicklung der Strompreise gekoppelt sein wird. Die MVA muss nämlich auch zusehen, ihre (Zusatz-)Einnahmen möglichst optimal zu gestalten. Denn von den unter dem Strich stehenden Kosten der Verbrennung sind in der Stadt und der Städteregion Aachen sowie im Kreis Düren zu einem Teil die Gebühren für die Müllabfuhr abhängig. Mehr Gewinne in der MVA gleich niedrigere Müllgebühren in den Kommunen, so die Rechnung.

Verstärkung wird die MVA, so deren Einbindung in die Fernwärmeversorgung beschlossen wird, durch Europas heißeste Quelle bekommen: die Landesbadquelle in Burtscheid, aus der 74 Grad heißes Wasser sprudelt. Schon jetzt werden damit das Schwertbad und die anliegenden neuen Wohngebäude via Wärmetauschern beheizt. Doch die Stawag will das Potenzial dieser Quelle noch deutlich stärker nutzen. 30 Gigawattstunden an Wärme sollen auf diese Weise ins Netz eingespeist werden. Was immerhin fast fünf Prozent des künftig angepeilten Bedarfs entspricht.