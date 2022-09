Neuer Dezernent in Aachen : Heinrich Brötz über die riesigen Herausforderungen

Heinrich Brötz tritt Anfang kommenden Jahres als neuer Beigeordneter für Bildung, Jugend und Kultur an. Foto: MHA/Harald Krömer/Harald Krömer

Interview Aachen In Aachen ist er alles andere als unbekannt: Einstimmig hat der Aachener Stadtrat Heinrich Brötz am Mittwoch zum neuen Dezernenten für Bildung, Jugend und Kultur gewählt. Am 1. Januar 2023 tritt er sein neues Amt an.