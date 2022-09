Dezernent steht in Aachen zur Wahl : Heinrich Brötz soll neuer Beigeordneter für Schule, Jugend und Kultur werden

Personalentscheidung in Aachen : Kulturdezernentin Susanne Schwier gibt überraschend ihr Amt auf Paukenschlag in der Aachener Verwaltung: Schul- und Kulturdezernentin Susanne Schwier will Ende des Jahres aufhören und in den Ruhestand treten. Dabei war sie erst im Oktober für weitere acht Jahre im Amt bestätigt worden.