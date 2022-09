Unwetter in der Region : Heftiges Gewitter, aber kaum Einsätze

Aachen Trotz des spektakulären Naturschauspiels am Himmel über dem Grenzland hatten Feuerwehr und Polizei in der Nacht auf Mittwoch kaum Einsätze zu bewältigen.

Gegen Mitternacht krachte es gewaltig, grelle Blitze erhellten den Nachthimmel bisweilen gefühlt sekundenlang, ein bedrohliches Grollen blieb lange Zeit deutlich zu hören, dann ging ein gewaltiger Regen über dem Dreiländereck nieder. Doch auch aus Sicht der Sicherheitskräfte ist es in den vergangenen Stunden trotz des heftigen Gewitters in der Nacht auf Mittwoch alles in allem ruhig geblieben.

Heiße Sommertage haben häufig Nebenwirkungen: Heftige Gewitter mit Blitz und Donner. Wie verhält man sich, wenn man in eines gerät - und im Freien ohne schützende Häuser in der Nähe ist?

Laut Feuerwehr lag die Zahl der Einsätze mit gerade einmal acht an der Zahl in der Stadt Aachen und 13 in der gesamten Städteregion eher unter dem Durchschnitt. Abgesehen von einigen verstopften Gullis, die von Ästen und Laub befreit werden mussten, blieb die Lage überaus überschaubar, hieß es. Auch die Polizei meldete am Mittwochmorgen keine besonderen Einsätze.