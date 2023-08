Zig Millionen Euro fehlen : Aachens Kämmerin Grehling läutet Alarmglocken

Scharfe Warnung: Aachens Kämmerin, Stadtdirektorin und Rechtsdezernentin Annekathrin Grehling. Foto: Andreas Steindl

Aachen In beispielloser Schärfe hat Aachens Stadtkämmerin Annekathrin Grehling im Finanzauschuss vor einer dramatischen finanziellen Schieflage gewarnt. Sie stellt den 1,2 Milliarden Euro schweren Haushaltsentwurf in Frage.

1,2 Milliarden Euro Gesamtvolumen – und ein derzeit noch offener Konsolidierungsbedarf von bis zu 95 Millionen, von dem keiner weiß, wie er erwirtschaftet werden soll. Das gab es in dieser Größenordnung noch nie. Aachens Kämmerin und Stadtdirektorin Annekathrin Grehling läutet deshalb am Dienstagabend im Finanzausschuss der Stadt Aachen die Alarmglocken lauter denn je. Sie könne derzeit nicht sicher sagen, ob sie – wie üblich – im November dieses Jahres tatsächlich einen Haushaltsentwurf einbringen könnte, teilt sie den Kommunalpolitikern mit. „Ich werde keinen Haushalt einbringen, der nicht genehmigungsfähig ist“, kündigt sie an.

Die dramatische finanzielle Schieflage ist kein Aachener Sonderfall – sie beschäftigt Politik und Verwaltung landesweit. Hauptgrund: Die Kosten laufen den Kommunen davon. Das ist Thema bei Gesprächen mit Land und Bund, auch bei Krisengipfeln des Deutschen Städtetages. In diese Debatte ist auch Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen stark involviert. Man sucht nach Lösungen.

Es geht um extrem viel Geld: Aachens Politik ringt um Einnahmen und Ausgaben. Foto: dpa/Patrick Pleul

Allein der jüngste Tarifabschluss für Tausende städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belastet den Haushalt mit rund 30 Millionen Euro zusätzlich. Daneben laufen die immensen Kosten durch die Aufnahme von Geflüchteten, vor allem aus der Ukraine, weiter. Bis zu 18 Millionen Euro sind das pro Jahr allein für Aachen – unter anderem für Unterbringung, für Verpflegung oder etwa Sicherheitspersonal an Flüchtlingsunterkünften. Eine Position, die den Haushalt aufgrund einer landesgesetzlichen Sonderregelung bislang nur zu einem geringen Anteil belasten musste. Aktueller Stand ist allerdings, dass diese Sonderregelung ungeachtet des weiterbestehenden Bedarfes nicht verlängert werden soll. Ersatz ist nicht in Sicht, wie Grehling moniert.

Zudem problematisch: Weil Aachen in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet hat, wird die Stadt im Rahmen der sogenannten Altschuldenhilfe zur Kasse gebeten. Denn Zinsen und Tilgung der vom Land zu übernehmenden Schulden der Kommunen werden sozusagen mit den möglichen Schlüsselzuweisungen verrechnet. Aachen mit seinem im nordrhein-westfälischen Vergleich eher niedrigen Altschuldenstand profitiert von der Übernahme der Kredite naturgemäß weit weniger als hoch verschuldete Kommunen, etwa des Ruhrgebietes.

Noch ist dieses Modell ohnehin nicht in trockenen Tüchern. Deswegen gilt auch hier: keine Planungssicherheit für die Stadt. Immerhin kann man zumindest davon ausgehen, dass trotz allem die Schlüsselzuweisungen für das kommende Jahr steigen werden. Diese Entwicklung kann die Stadt aber nicht auf die eigenen Ertragspositionen übertragen.

So kann Grehling nicht davon ausgehen, dass große Einnahme-Posten wie die Gewerbesteuer – zuletzt rund 252 Millionen Euro – in den kommenden Jahren weiterhin mit hohen Zuwachsraten steigen. Und man möchte nicht einfach andere Steuern und Gebühren – etwa die Grundsteuer, die Hauseigentümer und Mieter zusätzlich schröpfen würde – in die Höhe schrauben. Etwa 50 Millionen Euro ist dieser Haushaltsposten derzeit wert.

Haushaltsexpertin Grehling ruft zur Besonnenheit auf. Da schwingt mit, dass die Begehrlichkeiten auch in der Aachener Kommunalpolitik deutlich über das zur Verfügung stehende Geld hinausgehen.

Ein Beispiel: Schon seit Wochen – Grehling geht darauf nicht ein – wird etwa über das „Haus der Neugier“ in politischen Kreisen gestritten. Bei dem Großvorhaben sollen VHS und Stadtbibliothek im verwaisten Horten-Kaufhaus in einem ambitionierten Konzept zusammengeführt werden. Geschätzte Kosten: 130 Millionen Euro...

Aber auch die neue Mobilitätsinfrastruktur mit mehr und sichereren Rad- und Fußwegen sowie Klimaprojekte kosten viele Millionen Euro – deutlich mehr als in früheren Jahren. Wo nun gespart werden soll, muss die Politik jetzt beraten. Oder wo Bürgerinnen und Bürger – womöglich auch Unternehmen – in Zukunft mehr Geld bezahlen müssen, um die Einnahmenseite zu erhöhen.

In früheren Jahren war dieses komplexe Ringen bei jedem Haushaltsposten schon hart, wie Grehling sich erinnert. Da ging es in der Summe meist um 20 Millionen Euro – rauf oder runter. Jetzt ist dieser „Fehlbetrag“ mit bis zu 95 Millionen Euro um ein Vielfaches höher.

„Das Wort Haushaltssicherungskonzept steht vor der Tür“, warnt Grehling. Dass Aachen in die sogenannte Haushaltssicherung rutscht, will sie unbedingt verhindern. Dann würde dem Aachener Stadtrat ein Großteil seiner Handlungsfähigkeit geraubt. Ziel ist also einerseits, deutlich mehr Millionen Euro von Land und Bund einzuwerben und andererseits die an den Haushalt der Stadt Aachen gerichteten Wünsche, nicht nur seitens der Kommunalpolitik, auf ein „bescheideneres Maß" zu reduzieren.