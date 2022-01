Brandermittlungen dauern an : Haus in der Peterstraße vorerst unbewohnbar

Schwierige Operation per Kran: Mit großem Aufwand musste der Kamin des Hauses in der Peterstraße abgetragen werden, da er auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Erst am späten Sonntagnachmittag konnte die wichtige Verkehrsachse zwischen Bushof und Elisenbrunnen wieder freigegeben werden. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Nach zwei großen Feuerwehr-Einsätzen am Wochenende in der Peterstraße sowie in der Wiesenstraße, bei denen eine Frau leicht und eine weitere Frau schwer verletzt wurde, dauern die Ermittlungen weiter an.