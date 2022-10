Start in Aachen : Haus der Geschichte NRW tourt durch das Land

Aachen Besuche in allen 53 Kreisen und Städten sind geplant: Das Haus der Geschichte NRW stellt sich im ganzen Land vor. Dabei wollen die Museumsmacher nicht nur Objekte mit Geschichte zeigen, sondern auch etwas mitnehmen. Los geht es in Aachen.

Mit einem „MuseumMobil“ geht das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen auf Reisen. In den nächsten Jahren soll die in einem Container untergebrachte Ausstellung in allen 53 Kreisen und kreisfreien Städten des Landes einmal Station machen. Den ersten Halt macht das rollende Museum in Aachen. Am Donnerstag um 11 Uhr stellt das NRW-Haus der Geschichte das Projekt vor. Vom 14. bis zum 23. Oktober ist das kleine Museum im Aachener Zentrum für Besucher geöffnet. Im Container-Museum und im nahe gelegenen Stadtmuseum, dem Centre Charlemagne, sind Objekte mit Geschichten aus allen Landesteilen zu sehen, von der Landesgründung bis heute. Auch Zeitzeugen kommen zu Wort.