Vermeidbares Verkehrschaos? : Handwerk und Industrie üben massive Kritik an A544-Sperrung

„Für die Aachener Bevölkerung eine Katastrophe“: Die angekündigte Teilsperrung der A544 in Richtung Kreuz wegen der maroden Haarbachtalbrücke stößt in der regionalen Wirtschaft auf massive Kritik. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen „Der Beginn eines vermeidbaren Verkehrschaos mit gigantischen Ausmaßen“: Scharfe Reaktionen auf die geplanten Teilsperrung der A544 kommt aus der heimischen Wirtschaft, aus Industrie und Handwerk.

Leider verhallen alle Appelle, eine Ersatzbrücke zumindest ernsthaft zu prüfen“, sagt Marco Herwartz, Präsident der Handwerkskammer Aachen. „Als Handwerk sind wir es gewohnt, kreativ auf Problemsituation zu reagieren, diese Flexibilität wünschen wir uns seit Monaten auch von der Politik.“ Durch Nicht-Entscheidung im Bundesverkehrsministerium sollten augenscheinlich Fakten geschaffen werden, vermutet Herwartz. „Dieser Politikstil ist ganz sicher nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger.“ Bereits die jetzt angekündigte Teilsperrung werde den Arbeitsalltag der Handwerksbetriebe um Aachen stark beeinflussen, da Arbeitsrouten kurzfristig neu geplant werden müssen. Herwartz appellierte noch einmal eindringlich an die Autobahn GmbH, die Arbeiten an der Haarbachtalbrücke „im Drei-Schicht-Betrieb an mindestens sechs Tagen die Woche“ durchzuführen. „Das Handwerk steht hierfür bereit.“

„Eine Katastrophe“

„Das ist für die Aachener Bevölkerung eine Katastrophe und der Beginn eines vermeidbaren Verkehrschaos mit gigantischen und unübersehbaren Auswirkungen“: So reagiert Holger Ortwig, Prokurist der Aachener Spedition Hammer und Mitinitiator des wirtschaftsnahen „Club 544“. Er sei allerdings nur „mäßig überrascht“, denn diese Entwicklung habe sich in den letzten Wochen abgezeichnet. Anfragen, warum nicht ernsthaft ein Umleitungsverkehr für schwere Lastwagen geplant und eingerichtet wird, seien von der Autobahn GmbH unbeantwortet oder Lösungsvorschläge obstruierend und unterschiedlich kommentiert worden. „Es würde völlig ausreichen, den Schwerlastverkehr über 3,5 Tonnen von der A544 zu holen“, sagt Ortwig. Denn für Pkw sei die Haarbachtalbrücke nach Einschätzungen der Bauexperten der RWTH Aachen mit Sicherheit zumindest bis 2024 Jahr gefahrlos zu befahren, die Vollsperrung einer Bahn also vermeidbar.

Es gebe vergleichsweise einfache Möglichkeiten, die Strecke für schwere Lkw zu sperren. Warum dies nicht ernsthaft in Erwägung gezogen wurde, bleibt dem Club 544 bis heute ein Rätsel. „Damit wäre die Chance erhalten geblieben, die Vorbereitungen und Planungen, etwa auf den Ausweichrouten, bestmöglich zu Ende zu führen und den Pendlern einiges zu ersparen. Dies wäre aus ökonomischer wie aber auch ökologischer Sicht ein riesiger Beitrag.“ Die Teilsperrung sei die Folge von jahrelangem Missmanagement, seit 2021 der Autobahn GmbH. Dort verfolge man lediglich eigene Strategien und Ziele, ohne Rücksicht auf die betroffenen Regionen. „Ausbaden müssen das jetzt der Handel, das Handwerk, die Industrie und die Bürger“, sagt Ortwig. Und wagt eine Prognose: „Mit der Teilsperrung werden wir es spätestens nach den Ferien dauerhaft in die WDR-Verkehrsnachrichten schaffen.“

„Wir mussten damit rechnen, dass uns die Sperrung schon früher treffen könnte“, sagt Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen. Das sei ­– zumindest teilweise – nun der Fall. „Jetzt muss schnell gehandelt werden, denn es sind nur wenige Tage Zeit, um entsprechende Vorbereitungen zu treffen, zum Beispiel die Anpassung von Ampelschaltungen und die Ausweisung der Ausweichrouten.“ Wenn auch durch die Ferienzeit abgeschwächt, werde es zu Staus im geplanten Ausweichnetz kommen und daher zu Zeitverlusten für alle Verkehrsteilnehmer. Spätestens nach Ende der Ferienzeit wird der regionale Personen- und Güterverkehr die Auswirkungen dann massiv spüren, ist Bayer überzeugt. „Deswegen: Wer Alternativen nutzen kann, sollte dies tun, damit diejenigen, die nach wie vor Güter auf der Straße transportieren müssen oder auf das Auto angewiesen sind, entlastet werden.“ Jetzt gehe es darum, Verkehre zu verlagern, zu bündeln oder zu vermeiden.

IHK empfiehlt: Umsteigen!