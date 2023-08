Bürokratie : Handwerk in der Region beklagt immer mehr Papierkram

„Als Handwerker wollen wir mit unseren Händen Werte schaffen und keine Formulare ausfüllen“, sagt Handwerkspräsident Marco Herwartz. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Immer mehr Pflichten, Vorschriften und Papierkram: das Handwerk in der Region stöhnt unter der zunehmenden Last der Bürokratie. Der Präsident der Handwerkskammer Aachen hat eine klare Meinung: Die Politik muss handeln.

84 Prozent der Betriebe geben an, der Aufwand sei in den vergangenen fünf Jahren gestiegen. Das ergab eine Studie und Umfrage der Handwerkskammer Aachen (HWK) unter 290 Unternehmen, an der auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) beteiligt war. Lediglich zwei von hundert Befragten sprechen von einer Entlastung, während 14 Prozent in diesem Zeitraum keine Veränderung der Situation bemerken.

Für Kammerpräsident Marco Herwartz ist es höchste Zeit für die Politik, zu handeln. Nötig sei ein Entbürokratisierungsgesetz, das diesen Namen auch verdiene. Denn bislang hätten Versuche, den Paragrafendschungel zu lichten, zugleich immer zusätzliche Regelungen geschaffen: „Gut gemeint, aber nicht gut gemacht.“ Anstatt die Klimawende voranzubringen und Zeit für ihre Kunden zu haben, müssten sich Handwerkerinnen und Handwerker mit immer neuen Vorschriften und überbordenden Auflagen herumschlagen. „Das kostet Zeit, Kraft, Nerven und letztendlich Geld“, kritisierte Herwartz.

Die Unternehmen nennen drei Faktoren als Haupttreiber der zunehmenden Bürokratiebelastung. An erster Stelle stehen mit gut 78 Prozent Anpassungen betrieblicher Abläufe und Strukturen an neue gesetzliche Regelungen, gefolgt von der steigenden Zahl neuer Nachweis-, Dokumentations- und Meldepflichten (rund 47 Prozent), auf Platz drei der zunehmende Umfang und Zeitaufwand bereits bestehender Pflichten (gut 42 Prozent). „Der Bausektor ist ein mahnendes Beispiel für diese Fehlentwicklungen“, sagt Herwartz. Immer neue Vorschriften machten vor allem den Wohnungsbau immer komplexer und damit teurer. „Das ist ein Grund, warum aktuell viel zu wenige Wohnungen hierzulande gebaut werden.“

Am Beispiel der Photovoltaik lasse sich das Vorschriftenwirrwarr nach Ansicht des Handwerkskammerpräsidenten gut veranschaulichen. „Hier muss der Antrag vor Projektstart, dort nicht länger als zwölf Monate nach Inbetriebnahme gestellt werden, und im nächsten Ort gelten wieder andere Regeln.“ Durch die bürokratischen Vorgaben geben 62 Prozent der Betriebe an, weniger Zeit für die Bearbeitung von Aufträgen zu haben, was zu längeren Wartezeiten und frustrierten Kunden führt. Und es mache sich auch bei den Kosten bemerkbar. 44 Prozent der Handwerksfirmen führen steigende Preise unmittelbar auf den hohen Bürokratieaufwand zurück.

Besser könnte es werden, wenn die Kommunikation mit den Behörden deutlich besser wäre. Doch hier habe Deutschland die mit dem Onlinezugangsgesetz von 2017 selbstgesteckten Ziele deutlich verfehlt, meint man im Handwerk: Statt 575 waren Ende 2022 nur 114 Verwaltungsprozesse digitalisiert. Gut 42 Prozent der Betriebe klagen denn auch über ein fehlendes digitales Verwaltungsangebot. Und selbst da, wo solche Angebote vorhanden sind, sind sie nach Rückmeldung der Befragten oft zu kompliziert und/oder zu zeitaufwändig (49 Prozent).

Knapp ein Drittel kritisiert die Vielzahl von Verwaltungsplattformen. Hier will die Politik mit der einheitlichen Bund-ID Abhilfe schaffen und eine zentrale digitale Anlaufstelle für alle Verwaltungsprozesse schaffen. „Das ist der richtige Weg. Denn das Credo muss künftig lauten: einfach, einheitlich, verständlich“, sagt Herwartz. So soll die bislang vielfach notwendige händische Unterschrift unter vielen Dokumenten durch eine einheitliche elektronische Signatur ersetzt werden. Herwartz: „Als Handwerker wollen wir mit unseren Händen Werte schaffen und keine Formulare ausfüllen.“