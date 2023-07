Sorge um Stromnetz : Handwerk fordert höhere Sicherheitsstandards für Balkonkraftwerke

Aachen Mehr Sicherheit, weniger Bürokratie und einheitliche Regelungen: Die Handwerkskammer Aachen sieht erheblichen Verbesserungsbedarf beim Ausbau erneuerbarer Energien.

Mini-Photovoltaikanlagen : Warum Hausbesitzer in Aachen bei Balkonkraftwerken leer ausgehen Der Präsident der Handwerkskammer warnt zwar vor ihnen, bei Kommunen und Nutzern erfreuen sie sich aber großer Beliebtheit: kleine Stecker-Solaranlagen, auch Balkonkraftwerke genannt. Wie groß ist die Nachfrage in der Städteregion?

Zudem sieht Sven Ohligschläger, Obermeister der Fachinnung für Elektrotechnik Aachen, langfristig den Bedarf, das Energienetz grundlegend zu erneuern. „Unsere Netze wurden vor Jahrzehnten so geplant, dass von großen Kraftwerken dicke Leitungen weggehen und sich diese immer weiter verjüngen. Dieses Konzept war nie dafür gedacht, große Mengen dezentral produzierten Stroms aufzunehmen und zu verteilen“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Um die Stabilität des Stromnetzes zu erhalten, müsse „sehr viel Geld in die Stromleitungen und die dynamische Lastenregelung investiert werden, und zwar bis in die Wohnungen hinein.“