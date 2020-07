Von Auto erfasst : Dreijährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Am Samstagabend ist es in Aachen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein kleines Mädchen wurde von einem Auto angefahren. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Ein dreijähriges Mädchen ist am Samstagabend auf der Halifaxstraße in Aachen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Kompetente Ersthelfer kümmerten sich sofort um das lebensgefährlich verletzte Kind, der hinzugerufenen Rettungsdienst brachte sie dann „unter Reanimationsmaßnahmen“ in eine Klinik. Noch in der Nacht sei die Dreijährige in eine Spezialklinik verlegt worden, teilte eine Sprecherin am Sonntag mit.