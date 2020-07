Von Auto erfasst : Dreijährige bei Unfall schwer verletzt

Mehrere Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell in der Halifaxstraße im Einsatz. Foto: Ralf Roeger

Aachen Ein dreijähriges Mädchen ist am Samstagabend auf der Halifaxstraße in Aachen angefahren und schwer verletzt worden. Die Straße ist im Bereich der Unfallstelle aktuell in beide Richtungen gesperrt.

Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wurde das Mädchen gegen 20.39 Uhr an der Kreuzung Halifaxstraße/Valkenburgerstraße von einem Auto erfasst. Der Fahrer hatte nach ersten Erkenntnissen die Halifaxstraße in Richtung Vaalser Straße befahren. Die Dreijährige sei „mindestens schwer verletzt“ worden, sagte der Sprecher. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Aachener Uniklinkum gebracht.

Die Halifaxstraße ist aktuell zwischen dem Muffeter Weg und der Melatener Straße in beide Richtungen gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind mit mehreren Kräften im Einsatz.

(red)