Hilfsaktion von Friseuren : Wie Aachener Haare helfen sollen, die Meere zu säubern

Thomas Stüber und Tochter Jil sammeln alle abgeschnittenen Haare seit ein paar Wochen in einer Papiertüte, um dem Projekt „Hair help the Oceans“ zuzuführen. Foto: Andreas Steindl

Aachen „Hair help the Oceans“ hat sich – wie der Name sagt – auf die Fahne geschrieben, die Meere zu retten. Wie das mit Hilfe aus Aachen und abgeschnittenen Haaren gelingt.

Mit Haarresten die Meere retten? Was sich nach einer netten Vision anhört, ist bei der weltweiten Aktion „Hair help the Oceans“ (Haare helfen den Ozeanen) längst zu einem sinnstiftenden Projekt geworden, an dem sich auch eine Handvoll Friseurbetriebe aus Aachen beteiligen.

„Ob ich die abgeschnittenen Haare nun in die Tonne zur Entsorgung stecke oder sammel, dem Projekt zuführe und damit etwas Gutes tue – da mache ich doch lieber Letzteres“, sagt Thomas Stüber von Stüber & Stüber Friseure im Quellenhof Aachen. „Es ist eine coole Sache, und wir würden uns wünschen, dass wir viele andere Friseurinnen und Friseure begeistern können, sich der Aktion anzuschließen“, hofft er auf weitere Mitstreiter. Von den rund 80.000 Friseurbetrieben in Deutschland sei bislang nur ein Bruchteil dabei.

Die Idee dahinter ist laut der Projektverantwortlichen Emidio Gaudioso vom Salon Emidio Xsesso Hair in Bückeburg und Thomas Keitel, Inhaber der Unternehmensberatung Modern Coaching bei Würzburg, einfach: Haare sind ein natürlich vorkommendes Adsorptionsmittel. Das bedeutet, sie besitzen die besondere Eigenschaft, wasserunlösliche Materialien aufzusaugen und an sich zu binden. Daher eignen sie sich hervorragend als natürliches Reinigungsmittel gegen Verschmutzungen wie Öl, Benzin und Sonnenmilchreste in Gewässern. Ein Kilogramm Haar kann dabei bis zu acht Kilogramm Öl aus dem Wasser filtern. Danach werden die haarigen Filter gesäubert und können bis zu achtmal wiederverwendet werden.

Stüber ist im Internet auf das Projekt aufmerksam geworden, erzählt er. Zunächst sei er skeptisch gewesen, habe recherchiert und sich eingelesen. „Man weiß ja nie“, sagt er. Schließlich ist mit der Teilnahme eine Mitgliedschaft verbunden, die einen monatlichen Beitrag von 21 Euro für die Logistik kostet. Doch nachdem er sich ausreichend informiert und festgestellt hat, dass auch einige Kollegen mit an Bord sind, die er kennt, war für Thomas Stüber klar, dass er gemeinsam mit Frau, Tochter und dem gesamten Team mitmachen möchte. „In dem Beitrag ist die Abholung eines Kartons pro Monat mit drin“, erklärt er. Für ihn völlig in Ordnung.

Seitdem werden alle abgeschnitten Haare – lang, kurz, gefärbt oder unbehandelt – mit dem Kehrblech vom Boden aufgelesen und in einer Papiertüte gesammelt. „Das ist wichtig, damit die Haare trocken sind, bevor sie in einem Karton verpackt abgeholt werden“, erklärt Thomas Stüber. „Aber keine Sorge, wir schneiden deshalb nicht mehr Haar ab, als unsere Kundinnen und Kunden wünschen“, betont er mit einem Augenzwinkern.

Weitere Informationen zu „Hair help the Oceans“ gibt es online unter: www.hair-help-the-oceans.com