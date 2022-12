Nach Angriff auf zwei Mädchen : Haftgrund gegen den Täter liegt laut Ermittlern nicht vor

In Kullen hat am Mittwochnachmittag ein Mann zwei Mädchen angegriffen, die Polizei war vor Ort, die Ermittlungen laufen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Aachen Nach dem Angriff auf zwei Mädchen im Aachener Wohngebiet Kullen laufen die Ermittlungen weiter. Es gibt offene Fragen.

Am Mittwochnachmittag hatte ein Mann gegen 16.30 Uhr im Wohngebiet Kullen in Aachen ein sechsjähriges und ein elfjähriges Mädchen angegriffen. Plötzlich und ohne jede Vorwarnung. Er packte die beiden Kinder laut Zeugenaussagen am Hals, beide Mädchen trugen Würgemale davon, die später im Aachener Klinikum dokumentiert wurden.

Dass der Mann dennoch auf freiem Fuß blieb, sorgte unmittelbar nach der Tat und auch noch gestern für Nachfragen und Diskussionen. Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts betonte auf Anfrage unserer Zeitung, dass „das Vorliegen eines Haft- beziehungsweise Unterbringungsgrundes an strenge, in der Strafprozessordnung aufgeführte Voraussetzungen gebunden“ sei. Dazu zählen unter anderem Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Diese Gründe hätten in diesem Fall offensichtlich nicht vorgelegen, so die Ermittlerin.