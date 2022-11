Förderprogramm für Nachtkultur : „Guten Abend, Aachen“

Die Stadt Aachen sucht nach Wegen, im Herbst und Winter mehr Leben in die Innenstadt zu bringen. Sie legt dafür einen neuen Fonds für Künstler und Veranstalter auf. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen 150.000 Euro stellt die Stadt für ihr Stärkungspaket „Guten Abend, Aachen“ bereit. Öffentliche Abendveranstaltungen sollen vor allem im Herbst und Winter mehr Menschen in die Innenstadt locken.

Über Besuchermangel kann die Stadt zurzeit nicht klagen. Doch was ist, wenn der Weihnachtsmarkt vorbei ist? Die dunkle Jahreszeit ist abseits des Saisongeschäfts auch für den Handel oftmals eine trübe Angelegenheit, weshalb sich die städtischen Spitzen Gedanken machen, mehr Leben in die Stadt zu bringen. Ein Fonds mit dem Namen „Guten Abend, Aachen “ zur „Förderung der Nachtkultur und Nachtökonomie“ soll es richten.

150.000 Euro will die Stadt vorerst für das Stärkungspaket bereitstellen, wie aus einer Vorlage für den Hauptausschuss hervorgeht. Gefördert werden sollen auf diese Weise auch der Ideenreichtum und die Kreativität der Aachener Kultur- und Veranstalterszene. Denn sie ist nun gefordert, aktiv zu werden und für eine spezielle Aachener Atmosphäre in den herbstlichen und winterlichen Abendstunden zu sorgen. Musik im Freien, Lesungen, Kunstaktionen und andere Veranstaltungen sollen dann dafür sorgen, dass auch in der nasskalten Zeit möglichst viele Menschen angelockt werden und durch die Stadt bummeln.