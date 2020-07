Kostenpflichtiger Inhalt: Kinderbetreuung in Aachen : Gut 700 neue Kita-Plätze in sechs Jahren

Kita-Plätze für die Kleinen: Im U3-Bereich ist die angepeilte Versorgungsquote noch nicht erreicht, obwohl in den vergangenen sechs Jahren 500 neue U3-Betreuungsplätze geschaffen wurden. Foto: dpa/Uwe Anspach

Aachen In der Stadt Aachen sind in sechs Jahren 500 neue Betreuungsplätze für Kleinkinder in öffentlich geförderten Kindertagesstätten geschaffen worden. Die Zahl der Plätze für Kinder ab drei Jahre erhöhte sich in diesem Zeitraum um gut 200.