Neue Ratsmehrheit in Aachen : Grüne und SPD finden wieder zueinander

Die Zeit der unklaren Mehrheitsverhältnisse im Aachener Stadtrat soll bald enden (Archivbild). Foto: Harald Krömer

Aachen In Aachen zeichnet sich eine neue Ratsmehrheit ab: Grüne und SPD arbeiten an einem gemeinsamen Arbeitsprogramm und wollen erste Ergebnisse am Mittwoch vorstellen.