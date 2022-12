Haushalt in Aachen : Grün-Rot will schnelle und spürbare Wirkungen

Entlastungen für Eltern von Kita-Kindern: Grün-Rot wird die Gebühren in Aachen senken. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Aachen Mit dem neuen Haushalt will Grün-Rot in Aachen die lange Zeit „angezogene Handbremse“ in der Politik lösen. Mehr Geld für den Klimaschutz, Familien und die Wirtschaftsförderung.