Sperrung der A544 : Grün-Rot will Hilfen für Unternehmen und Pendler

Wie lange hält sie noch stand? Wegen ihrer Bedeutung für die gesamte Region steht die Haarbachtalbrücke seit Monaten unter besonderer Beobachtung. Foto: Harald Krömer

Aachen Die Ratsmehrheit in Aachen bringt ein Bündel von Vorschlägen ein, um die Folgen der bevorstehenden Autobahnsperrung abzufedern.

Um die erheblichen Folgewirkungen der bevorstehenden Autobahnsperrung A544 für den Verkehr und die regionale Wirtschaft abzufedern, hat die grün-rote Ratsmehrheit in Aachen jetzt zwei Ratsanträge eingebracht. Sie spricht sich nicht nur für ein geschlossenes Auftreten der gesamten Region gegenüber Bund, Land und Autobahn GmbH aus, sondern will Wirtschaftshilfen einwerben und nicht zuletzt auch kurzfristig den Öffentlichen Nahverkehr massiv stärken, um den Druck von den Straßen zu nehmen.

Eine deutliche Taktverdichtung bei Bussen und Bahnen, neue provisorische Busspuren, ein größeres Park-and-Ride-Angebot, die kostenlose Fahrradmitnahme in Zügen und sogar eine kurzfristige Ertüchtigung der Bahnlinie Haaren-Eilendorf sind nur einige der Überlegungen und Vorschläge, die Grün-Rot nun in die weitere Debatte einbringt. „Aachen am Netz halten“ ist die Pressemitteilung betitelt, mit der die Fraktionsspitzen von Grünen und SPD ein ganzes Bündel von Arbeitsaufträgen für die Verwaltung vorstellen. Vieles davon dürfte bereits eng mit den jeweiligen Fachverwaltungen abgestimmt sein.

So soll nun auf die Schnelle mit der Wirtschaft, den Kammern, Hochschulen und umliegenden Kommunen geprüft werden, inwieweit Fördermittel von Bund und Land eingeworben werden können, um Firmen zu helfen, die wegen des Abrisses und Neubaus der Haarbachtalbrücke mit Einbußen rechnen müssen. Die bevorstehende Sperrung des Autobahnabschnitts sei ein „erheblicher Eingriff in die lokale Infrastruktur“, daher sei eine „eingehende Analyse der wirtschaftlichen Folgen“ sinnig und notwendig, argumentieren die Mehrheitsfraktionen.

Ähnlich sei es in der Region Südwestfalen im Rahmen der Sperrung der A45 geschehen. Dort habe es Fördermittel in Form von Zuschusskrediten und Strukturhilfen gegeben. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Servos erklärt dazu: „Uns ist es wichtig, dass wir als Region gemeinsam das Heft des Handelns in die Hand nehmen, mit einer Stimme sprechen und somit die teilweise bedrohlichen Auswirkungen der Brückensperrung nachhaltig deutlich machen.“ Nur so könne es gelingen, „die Menschen in der Region, die schon von verschiedenen Krisen gebeutelt sind, nicht allein zu lassen“.

So sollen auch die erheblichen Auswirkungen für die Pendler und Anwohner entlang der künftigen Umleitungsstrecken genauer in den Blick genommen werden. Die Baustellentätigkeit im Stadtgebiet müsse möglichst „minimiert“ werden, sobald der Brückenabriss beginnt. Ausweichrouten sollten frühzeitig festgelegt werden und mittels einer Kommunikationskampagne bekannt gemacht werden. Um diese Arbeiten zu koordinieren, will Grün-Rot eine eigene Stelle einrichten.

Vor allem aber will die Ratsmehrheit verstärkt Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Menschen nehmen und die alternativen Angebote zum Autoverkehr stärken. Pendler sollen möglichst auf Busse und Bahnen umsteigen, um den Druck von den Straßen zu nehmen. Dafür sollen mehr Busse eingesetzt werden, die häufiger fahren und auf Sonderspuren schneller vorankommen. Auch für die Euregiobahn wird eine Taktverdichtung angeregt.

Um den Verkehrsfluss zu verbessern, könnte an stark belasteten Umleitungsstrecken auch das Parken am Straßenrand unterbunden werden. Im Umfeld der davon betroffenen Bereiche sollen nun schnell neue Liefer- und Ladezonen in Seitenstraßen eingerichtet werden.

All diese Vorkehrungen sollen dazu beitragen, „möglichst viel Individualverkehr von den Straßen zu lenken und Aachen für alle erreichbar zu halten“, sagt Kaj Neumann, mobilitätspolitischer Sprecher der Grünen. Er zeigt sich überzeugt, dass in der Verwaltung schon umfangreiche Ideen bearbeitet werden und betont: „Wir sind offen für kreative Lösungen.“

Damit zeichnet sich immer deutlicher ein großer Schulterschluss in der Region ab, wie er schon von anderen Kommunen in diversen Stellungnahmen gefordert wurde. Mehrere Stadtoberhäupter aus dem Umland und auch Städteregionsrat Tim Grüttemeier hatten bereits einen gemeinsamen Vorstoß in Richtung Bundesverkehrsministerium angeregt, dem sich vor wenigen Tagen auch Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen angeschlossen hat. Gemeinsam wollen sie so erreichen, den vom Bund bereits verworfenen Ersatzbrückenbau doch nochmal genauer in den Blick zu nehmen, um eine Vollsperrung abzuwenden.