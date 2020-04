Kostenpflichtiger Inhalt: Corona und die Folgen : Die Kultur wird auf die Warteschiene gesetzt

Die Kurpark-Classics, die jedes Jahr bis zu 20.000 Zuschauer anlocken, werden verschoben. Voraussichtlich auf das kommende Jahr. Foto: Andreas Steindl

Aachen Während in etlichen Terminkalendern weiterhin unübersehbare Lücken klaffen, nehmen vor allem Einzelhändler und Veranstalter von Kulturevents die nähere Zukunft fest in den Blick. Fest steht aber: Großereignisse wie zum Beispiel die Kurpark Classix können voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr stattfinden.