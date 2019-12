Rechtsextremismus in Aachen : Studierende setzen Zeichen gegen Nazi-Schmierereien

Rechtsextremismus in Aachen

Aachen „Soziale Arbeit geht nur anti­faschistisch!“ Das Banner, das über dem Haupteingang der Katholischen Hochschule Aachen hängt, ist kaum zu übersehen. Es ist eine Reaktion der Hochschule auf die neonazistischen Schmierereien, die vor einigen Wochen an den Außenwänden der Einrichtung aufgetaucht waren.

„Seit den Vorfällen Ende November ist zwar zum Glück nichts mehr passiert“, sagt Martin Spetsmann-Kunkel, Dekan der Hochschule. Dennoch sei es ihm ein Anliegen, zu betonen, dass sich die Hochschule nicht einschüchtern lasse. So werde man das semesterbegleitende Programm – am Mittwoch und Donnerstag lief eine Fachtagung zu rechten Verhältnissen in der Gesellschaft – fortsetzen.