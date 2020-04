Selbst an einem Werktag stauen sich die Autos in der Kellershaustraße in beiden Richtungen. Offenbar nutzen viele Aachener und Aachenerinnen die Corona-Zeit zum Entrümpeln von Keller, Hof und Speicher. Entsprechend viel Müll fällt an, der entsorgt werden will. Foto: Harald Krömer