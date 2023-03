Angedrohte Amoktat : Dutzende Polizeibeamte durchsuchen Aachener Viktoriaschule

Update Aachen An der Aachener Viktoriaschule läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Fest steht: Es gab einen Drohanruf.

An der Aachener Viktoriaschule läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Beamte mit Maschinenpistolen im Anschlag stehen vor den Eingangstüren, ein Suchtrupp der Polizei durchkämmt das Gebäude. Die Schülerinnen und Schüler haben das Gebäude mittlerweile verlassen.

Ob es eine konkrete Gefahrenlage gibt, ist derzeit noch nicht abzusehen. Fest steht: Gegen 15.30 Uhr ging bei der Aachener Polizei ein anonymer Anruf ein. Eine bislang unbekannte Person drohte an diesem vorletzten Schultag vor den Osterferien mit einer Amoktat an der Schule. Das erklärte Polizeisprecherin Stefanie Kutsch auf Anfrage unserer Zeitung. Die Polizei rückte daraufhin sofort mit einem Großaufgebot aus. Die rund 150 Schülerinnen und Schüler, die sich zu dem Zeitpunkt noch in dem Gebäude befanden, mussten das Haus sofort verlassen. Das Gelände ist mit Flatterband abgesperrt.