Grenzüberschreitende Kontrolle : Großeinsatz an der A44

Aachen 300 Beamte von 14 Behörden aus dem Raum Aachen, Düren, Heinsberg, den Niederlanden und Belgien sind seit dem Mittag im Einsatz. Sie kontrollieren am Grenzübergang Aachen-Lichtenbusch an der A44 bis Donnerstagabend.

Am deutsch-belgischen Grenzübergang findet derzeit ein grenzüberschreitender Polizeieinsatz statt. Rund 300 Polizeikräfte sind an der A44 am Grenzübergang Lichtenbusch und generell in der Grenzregion im Raum Aachen im Einsatz. Bei der groß angelegten Polizeikontrolle sind neben der Aachener, der Dürener und Heinsberger Polizei auch die Aachener Bundespolizei und der Zoll, vor allem aber Polizisten aus Belgien und den Niederlanden beteiligt. „Die grenzüberschreitende Kriminalität nimmt in all ihren Formen zu und die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zu intensivieren, ist offensichtlich“, sagte Ingrid Schäfer-Poels von der Polizei Limburg.