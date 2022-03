Wert von über 50.000 Euro : Große Mengen Kupferkabel von Betriebsgelände gestohlen

Große Mengen an Kupferkabel wurden von einem Aachener Betriebsgelände entwendet (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Aachen Einbrecher haben am Wochenende große Mengen an Kupferkabel und Werkzeugen von einem Betriebsgelände in Aachen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Die Kupferkabel und das Werkzeug haben einen Wert von mehr als 50.000 Euro, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Zwischen Samstag um 15.30 Uhr und Montag um 7 Uhr muss sich die Tat auf dem Betriebsgelände am Schwarzen Weg ereignet haben. Die Materialien gehörten mehreren dort ansässigen Firmen.

Da das Diebesgut sehr schwer ist, geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter beteiligt waren und die Gegenstände abtransportierten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter 0241/957733201 (während der Bürozeiten) oder 0241/957734210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

