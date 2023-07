Vor dem Saisonstart am Tivoli : Die Alemannia-Fans leben die Euphorie in (Schwarz-)Gelb

Freuen sich auf das erste Heimspiel am Freitagabend: Marcel Postel (links) und Luca Offermann vom Alemannia-Fanklub Stolberger Tivoli Jonge. Foto: Harald Krömer

Aachen Sowas hat man lange nicht gesehen: Aachen und die Städteregion sind vor dem ersten Heimspiel in der Fußball-Regionalliga in einem regelrechten Alemannia-Fieber. Über Fans, Hoffnungen und Gründe.

Die Aufforderung ist unmissverständlich: „Alle in Gelb zum ersten Heimspiel!“ Zu lesen ist sie auf selbstgemachten Bannern und Plakaten der Ultras von der Yellow Connection im gesamten Aachener Stadtgebiet. Natürlich auch vor dem Ort des Geschehens, dem Tivoli, wo Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen am Freitagabend zum Saisonstart gegen den Wuppertaler SV antritt. Direkt zum Auftakt ein dicker Brocken. Die Idee der Ultras: Eine gelbe Wand aus Fans, gegen die die Wuppertaler anrennen müssen, wenn sie sich denn trauen, und die der Alemannia ordentlich Rückenwind verleiht. Ein großes Ding also.

Die Aktion ist eines der vielen Anzeichen für eine Euphoriewelle, die sich schon am Ende der vergangenen Saison langsam aufgebaut hat, aber nun, kurz bevor es wieder losgeht, so richtig durch Aachen und die Städteregion zu schwappen scheint. Sie lässt sich sogar in Zahlen messen: 16.647 Karten für das Spiel waren bis Montagvormittag verkauft worden, darin enthalten 5516 Dauerkarten. „Wir rechnen mittlerweile mit circa 20.000 Zuschauern“, sagt Alemannia-Sprecherin Meghan Makarowski auf Anfrage unserer Zeitung. Es seien ja noch ein paar Tage bis zum Spiel, und rund 2000 bis 3000 Tickets würden auch an der Tageskasse erwartbar noch verkauft.

Das sind einerseits Zahlen, von denen etliche Zweit- und Drittligisten nur träumen können. Und doch ist das andererseits selbst für die publikumsverwöhnten Alemannen viel (Heim-Zuschauerschnitt in der vergangenen Saison: 9162). Es herrscht nicht nur Vorfreude, es herrscht Aufbruchstimmung.

Fan-Aktion der Yellow Connection: Banner und Plakate mit der Aufforderung „Alle in Gelb zum ersten Heimspiel!“ gibt es im ganzen Aachener Stadtgebiet. Foto: Harald Krömer

In Gelb sind Marcel Postel und Luca Offermann vom Fanklub Stolberger Tivoli Jonge an diesem Montag noch nicht. Postel trägt beim Treffen mit unserer Zeitung das schwarze Heimtrikot der Vorsaison, Offermann schon die aktuelle Kluft in schwarz-gelb gestreifter Kartoffelkäfer-Optik. Bei der Aktion am Freitagabend wollen sie aber natürlich dabei sein.

Postel (25), ein Softwareentwickler, der „familiär bedingt von Geburt an Alemannia-Fan“ ist, kann auf einen reichhaltigen Fundus an gelben Trikots zurückgreifen. Seit rund 15 Jahren bekommt er jedes Jahr zu Weihnachten von seinen Großeltern die aktuelle Kollektion. Und dann gibt es noch die Erbstücke vom Vater und Großvater aus den glorreichen Tagen in der Vergangenheit, als die Alemannia mal kurzzeitig Bundesligist, Champions-League-Sieger-Besieger, DFB-Pokalfinalist und Uefa-Cup-Teilnehmer war. Offermanns Familie ist zwar nicht ganz so Alemannia-verrückt, aber auch der 24-jährige Lehramtsstudent hat reichlich Trikot-Auswahl, natürlich auch in Gelb.

Inzwischen geht die Alemannia in ihre elfte Regionalliga-Saison. Eine Liga, die einem – mit Verlaub – wie Scheiße am Schuh klebt. Einmal drin, ist es höllisch schwer, da wieder rauszukommen, denn dafür muss man Meister werden. Einmal, in der Saison 2014/15, hätte es beinahe geklappt. Seitdem hat sich die Alemannia in der Liga – nun ja – eingerichtet.

Für Postel und Offermann, die seit gemeinsamen Schülertagen quasi ihre gesamte aktive Zeit als Fans in der Regionalliga verbracht haben, ist „Aufstieg“ das Zauberwort hinter der Euphorie. „Sportlich war das – mit Ausnahme der vorletzten Saison, in der es tatsächlich ja zwischenzeitlich sehr schlecht aussah – in den vergangenen Jahren immer Mittelmaß“, sagt Offermann. „Es gab keine Panik, aber eben auch keine Euphorie. Meistens ist die Alemannia im Mittelfeld oder im oberen Tabellendrittel gelandet.“ Postel ergänzt: „Jetzt sagt nicht nur einer, dass man aufsteigen will, sondern es wird auch konkret etwas dafür getan.“

Einer, das ist vor allem Trainer Helge Hohl, aber auch Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller. Konkret getan meint vor allem: Es wurde ein Kader zusammengestellt, dem man tatsächlich auch zutrauen darf, dass er um den Aufstieg mitspielen kann. Vor allem aber wird der Führung Transparenz attestiert und Glaubhaftigkeit, was bei Fans – und übrigens auch Sponsoren – Vertrauen schafft und sie zusammenschweißt. Zudem werden offensichtlich Menschen ins Stadion gelockt, die schon länger nicht mehr dort waren.

Die erste Charge der neuen Trikot-Kollektion ist schon fast vergriffen, aber auch andere Fan-Artikel wie diese Schals finden reißenden Absatz im Alemannia-Fanshop. Foto: Harald Krömer

„Ich mache das seit über 20 Jahren, aber so eine Euphoriewelle habe ich zum letzten Mal in der Saison 2014/15 erlebt“, sagt auch Gaby Nobis, die den Alemannia-Fanshop im Tivoli leitet. Die neuen Trikots, die seit gerade mal zehn Tagen erhältlich sind, finden reißenden Absatz – für 69,90 Euro pro Stück. Der erste Satz in vierstelliger Höhe ist schon nahezu vergriffen. Nobis hat nachgeordert und weiß bereits jetzt, dass sie noch ein weiteres Mal bestellen muss. „Man merkt, dass die Alemannia wieder hip ist“, sagt sie. „Schön wäre, wenn von denen, die jetzt wieder ins Stadion kommen, etliche dauerhaft bleiben würden.“

Marcel Postel und Luca Offermann finden es gut, dass jetzt auch wieder Menschen die Spiele besuchen, die länger nicht mehr da waren. „Jeder, der die Mannschaft unterstützt, der beim Tor aufspringt und jubelt, ist ein Fan“, sagt Offermann. Die beiden wissen allerdings auch, dass Leidenschaft schnell in Leid umschlagen kann, wenn der Erfolg ausbleibt. Euphorie wird von Siegen genährt. Bleiben die aus, verfliegt sie schnell. Umso wichtiger ist ein guter Saisonstart. „Wir haben am Anfang viele starke Gegner. Wenn wir da gut Punkte sammeln, kann die Saison sehr erfolgreich werden“, sagt Marcel Postel.