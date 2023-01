Feuerwehr vermutet Kurzschluss : Großbrand auf Raerener Bauernhof

Am Samstagmorgen ist es in Raeren zu einem Brand auf einem Bauernhof gekommen. Mittlerweile ist das Feuer wieder unter Kontrolle. Foto: Ralf Roeger

Raeren Am Samstagmorgen ist auf einem Bauernhof in Raeren ein Großbrand ausgebrochen. Eine schwerverletzte Person wurde bereits ins Aachener Klinikum gebracht.

Auf dem Bauernhof in Raeren an der Mähheider Straße ist am Samstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr ging der Notruf gegen 9 Uhr bei ihr ein. Die Rauchschwaden konnten man Kilometerweit sehen. Auch die Katastrophen-Warn-App „NINA“ warnte vor möglicher Geruchsbelästigung im Aachener Süden und in Roetgen.