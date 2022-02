Sperrung in der Innenstadt : Großbaustelle Jakobstraße startet am Mittwoch

Absolutes Halteverbot: Am Mittwoch geht es mit der Baustelle Jakobstraße los. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Mehrere Monate wird in der Jakobstraße gebaut. Los geht es am Mittwoch. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr in der Innenstadt.