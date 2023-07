Verkehrsbehinderungen in Aachen : Großbaustelle auf der Roermonder Straße beginnt

Gesperrte Fahrspuren: Ab Montag wird auf der Roermonder Straße das Abwassernetz erneuert. Foto: MHA/Albrecht Peltzer

Aachen Ab Montag wird auf der Roermonder Straße das Abwassernetz erneuert. Das hat Folgen für den Straßenverkehr.

Von Albrecht Peltzer Leiter Lokalredaktion Aachen

Über mehrere Monate kann es auf der Roermonder Straße kurz hinter dem Ponttor zu erheblichen Verkehrsbehinderungen vor allem in den Spitzenzeiten kommen. Der Grund ist eine Großbaustelle der Regionetz.

Derzeit sind die Vorbereitungen im Gange, Fahrbahnen werden ummarkiert, Leitschwellen verlegt, Sperrbaken bereitgestellt. Auch diese Arbeiten können den Verkehr behindern, teilte der Netzbetreiber mit.

Am kommenden Montag, 17. Juli, soll es losgehen. Zwischen der Einmündung Rütscher Straße und kurz vor dem Abzweig Kohlscheider Straße sollen die Entsorgungsleitungen in offener Bauweise erneuert werden. Zudem werden Hausanschlüsse erneuert. In Richtung Laurensberg werden die Fahrspuren stadtauswärts gesperrt. Der Verkehr wird laut Regionetz bis zur Jupp-Müller-Straße einspurig über die Gegenfahrbahn geführt.

Das Unternehmen hat sich aus logistischen Gründen entschlossen, die Arbeiten in einer Baustelle und nicht in Abschnitten vorzunehmen. Laut Regionetz-Sprecherin Vanessa Grein ließen sich anders nicht die Baumaterialien unterbringen, auch werde Platz für die Baufahrzeuge benötigt. Vorteil für die Anwohner sei, dass dadurch zahlreiche Schrägparkplätze vor den Häusern eingerichtet werden könnten.

Wie häufig innerhalb der Innenstadt und am unmittelbaren Stadtrand werden die Arbeiten von Archäologen begleitet. Auch in diesem Fall. Schließlich liegt die Baustelle vor dem Ponttor und der alten äußeren Aachener Stadtmauer.

Die Trassenführung dieser Straße war nach Erkenntnissen der Fachleute in der Stadtarchäologie im Mittelalter, möglicherweise aber bereits in römischer Zeit von hoher Bedeutung für die Stadt, so Stefan Herrmann vom städtischen Presseamt. Bei früheren Arbeiten in diesem Bereich seien nicht nur Strukturen des Mittelalters, sondern auch Fundstellen der frühen Neuzeit aufgedeckt worden. Die Stadtarchäologie gehe davon aus, „dass die Pontstraße eine der zentralen Achsen der römerzeitlichen Stadtgründung war“.