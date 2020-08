Raser auf Hahner Straße gestoppt : Groß angelegte Kontrollen gegen Zweiradunfälle

An 23 Stellen – 14 in Aachen und neun in der Eifel – wurden Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durchgeführt (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Benjamin Nolte

Aachen/Nordeifel Zur Bekämpfung von Zweiradunfällen hat die Polizei am Donnerstag groß angelegte Verkehrskontrollen in der Aachener Innenstadt und der Nordeifel durchgeführt. Im Fokus dabei unter anderem: die Hahner Straße.

Von 10 bis 18 Uhr führten Beamte verschiedenster Dienststellen an 23 Stellen – 14 in Aachen und neun in der Eifel – Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durch, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Einsatz waren unter anderem der Wach- und Verkehrsdienst, die Einsatzhundertschaft, der Schwerpunktdienst und Beamte der Verkehrsunfallprävention. Erstmals waren auch Kräfte der Fahrradstreife in einem Sondereinsatz dieser Größe dabei.