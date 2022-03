Freizeitgelände Walheim : Grillhütte durch Feuer zerstört

Nach dem Wasser kam das Feuer: Auch die zweite Grillhütte auf dem Freizeitgelände in Walheim ist jetzt zerstört. Foto: Freizeitverein Walheim

Aachen Der Freizeitverein Walheim kommt nicht zur Ruhe: Am Wochenende ist nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 auch die zweite Grillhütte auf dem Gelände an der Schleidener Straße zerstört worden.

Infolge eines Kaminbrandes ist am vergangenen Sonntag gegen 11 Uhr eine Grillhütte auf dem Freizeitgelände in Walheim größtenteils zerstört worden, wie der Vereinsvorsitzende Michael Hamacher jetzt mitteilte. Nachdem Mitglieder des Vereins bereits versuchten, die Flammen zu bekämpfen, rückte die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen an und konnte das Feuer rasch löschen. Allerdings musste die innere Verkleidung der Hütte entfernt werden, um dem Brandherd zu Leibe zu rücken.