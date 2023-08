Kurpark Classix : Glanzvolle spanische Nacht lässt den Park klingen und strahlen

Aachen Begeistert gefeierte „Night at the Opera – Noches Españolas“ eröffnet die Kurpark Classix beschwingt mit abwechslungsreichem Programm

Die Menschen unter einem wilden Himmel tanzen, lauschen ergriffen, halten gespannt den Atem an, um dann jubelnd von den Sitzen zu springen: Mit einem glanzvollen Abend „A Night at the Opera – Noches Españolas“ finden die Kurpark Classix in Aachen einen temperamentvollen Auftakt – kalter Wind, aber kein Regen, beste Stimmung. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Christopher Ward zeigt sich das Sinfonieorchester engagiert, klanglich durchsichtig und hochkonzentriert. „Unser Juwel!“ begrüßt Veranstalter Christian Mourad mit dem von ihm geprägten höchsten Lob alle Aktiven. „Das hier ist das Wacken der klassischen Musik.“ Dann gibt er das Mikrophon weiter an Generalintendantin Elena Tzavara, die charmant durch den Abend führt. Die Kulisse ist grandios, der Zuschauerraum dicht besetzt. Obwohl die harten Regenschauer den Boden in Schlamm verwandelt haben, wird vor der Bühne festlich geschmaust, füllen sich Gläser und Teller.