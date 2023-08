Besonderes Jubiläum bei der Schumag : Mit Geduld und Augenmaß bis zum Tausendstel-Millimeter

Aachen Als kleines Kind ist er vor Jahrzehnten aus Italien nach Deutschland gekommen. Jetzt feiert er ein ungewöhnliches Betriebsjubiläum bei der Aachener Schumag.

Erster Schultag. Ein kleiner Junge sitzt im Klassenzimmer der Grundschule Aachen -Kornelimünster – und versteht kein Wort. „Das hat sich zum Glück schnell geändert“, erinnert sich Giuseppe Marras (64), der vor Jahrzehnten mit seinen Eltern aus Italien nach Deutschland gekommen ist, als „Gastarbeiter“, wie man damals sagt. Der Vater braucht Arbeit und findet sie zunächst im Bergbau in Belgien. Nach einem Grubenunglück geht die Familie in den Aachener Raum. Giuseppes vier Geschwister holt man später nach. Vom Bergbau kann der Vater in die Nadelindustrie wechseln. Das ist viel besser und ungefährlicher.

Giuseppe spielt Fußball mit den Kameraden, darf in den Verein gehen – und spricht bald Deutsch, absolviert die Schule, startet seine Lehre als „Maschineneinrichter“ (heute „Zerspanungsmechaniker“) bei der Aachener Firma Schumag. Was er damals noch nicht ahnt: Er wird in diesem Unternehmen, in dem er sich von Anfang an wohlfühlt, 50 Jahre lang bleiben, Neuerungen durchleben und Entlassungswellen überstehen, die damals an keiner Firma vorübergegangen sind.