Bauen und Wohnen in Aachen : Gewoge wehrt sich gegen Vorwürfe aus Kullen

Aachen Gefährlicher Stacheldrahtzaun, marode Spielplätze, Ratten im Müll: Die Bewohner auf Gut Kullen haben sich über unhaltbare Zustände im Viertel beschwert. Die Gewoge wehrt sich.

Die städtische Wohnungsgesellschaft Gewoge wehrt sich gegen Vorwürfe von Mietern im Wohngebiet Kullen in Aachen . Mitglieder der Initiative „Aktive Nachbarschaft Gut Kullen“ hatten unter anderem für Kinder gefährliche Stacheldrahtzäune, marode Spielplätze und einen erheblichen Rattenbefall in dem Viertel bemängelt. Die Initiative wirft der Stadt und der Gewoge vor, die Missstände nicht ernstzunehmen – und stattdessen Zuständigkeiten von Schreibtisch zu Schreibtisch zu schieben.

„An einer lebendigen und konstruktiven Gesprächskultur nehmen wir gerne teil“, erklärt Gewoge-Vorstand Thomas Hübner. „Wir streben in jedem Wohnquartier den konstruktiven Austausch mit den Mietern zum Wohle aller an. Wir empfinden uns auch hier auf einem guten Weg, zusammen mit den Bewohnern und der Stadtverwaltung ein lebensfreundliches Umfeld zu erhalten und auch zu gestalten“, betont er auf Anfrage unserer Zeitung.

Beispiel Stacheldrahtzaun in der Nähe eines Parks, in dem Kinder spielten: Dieser sei nicht von der Gewoge montiert worden; man habe ihn aber trotzdem entfernen lassen – er existiert gar nicht mehr.

Beispiel Spielplätze im Wohngebiet: Sie würden regelmäßig kontrolliert, die Verkehrssicherheit sei ausnahmslos gegeben – nirgendwo bestehe Gefahr, unterstreicht die Gewoge. Auch bei einem Ortstermin mit unserer Zeitung wurden keinerlei Defekte festgestellt; die Spielplätze sind in einem deutlich besseren Zustand als viele andere – auch öffentliche – Spielplätze der Stadt Aachen. „Einige Spielgeräte sind optisch in die Jahre gekommen und werden ausgetauscht“, kündigt die Gewoge in einer Stellungnahme an. Zudem würden – wie mit der Initiative vereinbart – weitere Sitzgelegenheiten für Eltern angeschafft.