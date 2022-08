Mehr Jobtickets : Gewerkschaften unterstützen CDU-Vorstoß zur Finanzierung des ÖPNV

Aachen Der Aachener DGB unterstützt den jüngsten Vorschlag der CDU, den ÖPNV im Grenzland über die möglichst flächendeckende Einführung von Jobtickets mitzufinanzieren, mit Nachdruck.

Kann eine generelle Einführung von Jobtickets für die Unternehmen in der Region entscheidend dazu beitragen, bei der Finanzierung des ÖPNV einen Gang höher zu schalten? Für den Aachener DGB keine Frage: Der Vorstoß der Aachener CDU, über eine möglichst flächendeckende Beteiligung die enormen Kosten für den Ausbau insbesondere des Busnetzes zu stemmen, ist bei den Gewerkschaften auf ein positives Echo gestoßen. „Der Umstieg auf den ÖPNV ist aus vielerlei Gründen richtig und nötig“, schreibt der Aachener DGB-Chef Ralf Woelk in einer umfassenden Stellungnahme am Montag, „aber dazu muss das ÖPNV-Angebot ausgebaut und den Beschäftigten ein bezahlbares Jobticket angeboten werden.“