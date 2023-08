Seniorengerechte Wohnungen : Gewerkschaft warnt vor „grauer Wohnungsnot“ in der Städteregion

Aachen Der Baby-Boomer-Generation droht eine „Wohn-Altersarmut“. Das befürchtet die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt. Sie hat konkrete Vorschläge, wie man dem vorbeugen kann.

„In den kommenden Jahren werden in der Städteregion Aachen immer mehr ältere Menschen eine barrierearme Wohnung brauchen – ohne Treppenstufen, dafür mit bodengleicher Dusche und genügend Platz für das Rangieren mit Rollator und Rollstuhl“, sagt Uwe Brell, Chef des Bezirksverbands Aachen der IG BAU. Die Zahlen müssten den Wohnungsbaupolitikern schon jetzt Kopfzerbrechen bereiten: Nach Angaben des Pestel-Instituts benötigen bereits heute mehr als 18.100 Haushalte in der Städteregion Aacheneine Seniorenwohnung, weil in ihnen Menschen im Rentenalter lebten, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien. In 20 Jahren würden dann schon 20.500 gebraucht. „Damit herrscht auch jetzt schon ein massiver Mangel an Seniorenwohnungen. Und demnächst gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Dann steuern wir sehenden Auges auf eine ‚graue Wohnungsnot‘ zu“, sagt Brell.