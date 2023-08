Gewalt, Verkehr, Bezahlung : Einer für alle, alle gegen einen? Unterwegs mit einem Aseag-Busfahrer

Aachen Aggressive Fahrgäste, nervige Baustellen, krankes Personal – und immer dieser Zeitdruck. Wie ist es, am Steuer eines Linienbusses zu sitzen? Wir haben eine Schicht begleitet.

Gegen Ende der Schicht steigt eine junge Frau zu, Sportpark Soers, Haltestelle 5. Sie muss spätestens um 13.46 Uhr am Hauptbahnhof sein. Sonst verpasst sie den Bus, der sie nach Düren bringen soll. „Schaffen wir das?“, fragt sie. Christoph Pannhausen greift zum gelben Kursbuch, das an einer Spange neben dem Fenster hängt. Planmäßige Ankunft am Bahnhof: 13.41 Uhr. Er addiert zwei Minuten, die Verspätung reibt ihm ein Monitor unter die Nase. Trotzdem ist die Prognose für den Reiseverlauf der jungen Frau gut. Blinker! Pannhausen lenkt und sagt: „Ich kann nichts versprechen.“

Aachens Busfahrer versprechen nichts. Hier gibt es zu viele Baustellen, zu viele rote Ampeln, zu viele rücksichtslose Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und: zu viele Fahrgäste, die Probleme machen. Außerdem: zu wenig Personal, zu wenig Digitalisierung, zu wenig Anerkennung. Und immer dieser Zeitdruck.

Ein etwa 40 Jahre alter Mann sitzt gegen 10.50 Uhr allein in einer Doppelreihe, auf einem der rot-gepunkteten dunkelblauen Sitze. Er nimmt einen Zug aus seiner E-Zigarette. Und einen zweiten. Und einen dritten. Einige Minuten später riecht es noch dezent fruchtig im Knickgelenk des Busses. Der Raucher ist eben ausgestiegen. „Wieso hast du mir nichts gesagt?“, fragt Pannhausen den Reporter. Der 42-Jährige wirkt enttäuscht. Er hätte gehalten, ihn zur Rede gestellt, ihn aufgefordert, den Bus zu verlassen. „Dann hättest du das auch mal erlebt“, sagt er. Es sind Ferien, dies- und jenseits der riesigen Windschutzscheibe ist weniger los als sonst.

Mittelfinger und Polizeieinsätze

Was wäre passiert, hätte Pannhausen den Raucher tatsächlich angesprochen? Hätte dieser auch randaliert wie der Mann, der Anfang Juli wegen eines Kaffeebechers in der Linie 12 von einem Busfahrer ermahnt wurde? Wahrscheinlich eher nicht, überraschen würde es aber auch niemanden.

Fünfmal am Tag ruft die Aseag eigenen Angaben zufolge durchschnittlich die Polizei. Beispielsweise, weil Fahrgäste Busfahrer attackieren. Weil sie ohne gültiges Ticket weiterfahren wollen. Weil Busse, wie zuletzt in Herzogenrath, mit Steinen beschossen werden. Bei rund 4800 Fahrten pro Werktag scheint das keine hohe Quote zu sein, doch für Aachens Busfahrer steht fest: Ton und Umgang haben sich in den vergangenen Jahren verschlechtert.

Die Geschichten von ausgestreckten Mittelfingern und fluchenden Fahrgästen hallen durch jedes Zimmer, in dem sie plaudern. So ist das auch im Pausenraum am Bushof in Aachen um 9.20 Uhr. Acht Männer sitzen oder stehen an mehr als ein Dutzend Tischen mit je einem Holzbein und je einer runden roten Platte. Der Raum wirkt leer. An einem Fenster kleben die sogenannten Fahrdienst-News. „Digitale Diensttausch-Börse jetzt mit privaten Smartphones / Tablets / PC nutzen“ ist eines der Informationsblätter überschrieben, „Gesperrte, aber noch gültige Schülertickets im Umlauf“ ein anderes. Am Eingang des Raums werden Brötchen und Kaffee angeboten, hinten durch, in einer Loge, Zigaretten geraucht. Jürgen, 57, seit 31 Jahren Busfahrer, ascht ab. Neulich habe er einen Fahrgast darauf hingewiesen, dass er im Bus keinen Döner essen dürfe, erzählt er. Die Reaktion: „Halt die Schnauze, sonst kriegste eins auf die Fresse.“

Ähnliche Sätze hat auch Pannhausen schon gehört. Und wegen eines Randalierers musste auch er schon die Polizei anfordern. Wirklich schlimme Vorfälle hat der 42-Jährige allerdings noch nicht erlebt, wie er sagt. Trotzdem fühlt er sich auf seinen Routen längst nicht immer wohl: „Wenn du abends mit dem Bus fährst, darfst du nicht darüber nachdenken, welche Gestalten da gerade einsteigen.“

Heute fährt Pannhausen eine vermeintlich „gestaltenlose“ frühe Schicht. Gegen 6.30 Uhr empfängt er an der Anmeldung in der Aseag-Zentrale an der Neuköllner Straße das kleine gelbe Kursbuch, das ihm sagt, wann er an welcher Haltestelle zu sein hat. Von 6.40 bis 8.59 Uhr soll er die Linie 3A, die die Uniklinik unter anderem über die Haltestellen Schanz, Hauptbahnhof, Ponttor und Campus Melaten anfährt, steuern. Von 9.34 bis 11.22 Uhr pendelt er mit der Linie 11 zwischen Walheim und Hoengen, von 12.09 bis 14.24 Uhr geht es mit der Linie 51 von Aachen nach Baesweiler und wieder zurück.

Zwischen Auto und Fahrrad: Die Straße mit anderen zu teilen, ist für Busfahrer nicht nur am Bushof besonders schwer. Foto: MHA/Kian Tabatabaei

Dienste wie dieser mit drei Routen und zwei Pausen sind ungewöhnlich. In der Regel sind sie zweigeteilt und beinhalten nur eine Pause. Stammlinien haben die Busfahrer nicht. Das wäre auch fatal, schließlich müssten er und seine Kollegen viele Linien kennen, um einspringen zu können, sagt Pannhausen. Navigationsgeräte sind in den Aseag-Bussen nicht verbaut, zu viel Ablenkungspotenzial. Ein Bordcomputer, die sogenannte I-Box, gibt zwar die folgenden Haltestellen an, die Straßen, die dorthin führen, Gefahrenstellen und Eigenheiten müssen die Busfahrer aber aus dem Kopf heraus abrufen können. Das Aseag-Netz umfasst insgesamt 114 Linien, die zusammen 1958 Kilometer lang sind, mit 3000 Haltestellen in der gesamten Städteregion Aachen. 2022 beförderten Aseag-Busse 64 Millionen Menschen. An Werktagen verlässt der erste Bus gegen 3.50 Uhr das Betriebsgelände, der letzte kehrt gegen 1.30 Uhr zurück.

Um 6.35 Uhr betritt Pannhausen das etwa 18.000 Quadratmeter große Depot und visiert den rund 17 Tonnen schweren Gelenkbus an, den er heute fahren soll. Der Mercedes Citaro ist einer von 230 einsatzbereiten Bussen. Er wird mit Diesel betrieben, seine Tage könnten bald gezählt sein. Die Aseag verfügt bereits über 27 batteriebetriebene Elektrobusse. In den kommenden Jahren soll die „Rote Flotte“ weiter elektrifiziert und um Wasserstoffbusse mit Brennstoffzellen erweitert werden, wie Sprecher Paul Heesel sagt.

Willkommen im Dschungel

Gibt es Beulen? Funktionieren die Türen? Leuchten alle Lampen? Der prüfende Rundgang vor der Abfahrt ist Pflicht. Und tatsächlich: Es gibt ein fingerbreites Loch in der Verkleidung des linken Außenspiegels. Doch das ist nicht weiter schlimm, der Defekt ist dokumentiert, alles sicher. Es kann raus gehen, auf die Straßen, den Baustellen und Ampeln entgegen.

Neu im Programm heute: eine Baustelle in Alsdorf-Mariadorf. Die Haltestelle Albert-Schweitzer-Straße ist verlegt worden. Sie ist Teil von Pannhausens zweiter Tour. Das darf er nicht vergessen, sonst könnte er sich festfahren. Regelmäßige Funkansagen, Aushänge und Kollegen erinnern ihn an die Umleitung. Sie macht im Spiel gegen die Zeit heute aber keinen großen Unterschied. Die hungrigsten Zeitfresser lauern woanders.

Da war schon ein Kratzer! Auch zum Eigenschutz kontrollieren die Busfahrer ihren Dienstwagen vor jeder Abfahrt aus dem Depot. Foto: MHA/Kian Tabatabaei

Etwa an der Uniklinik Aachen. Unter dem großen Hubschrauberlandeplatz kreuzen Fußgänger die Straße. Es ist 7.53 Uhr, die I-Box zeigt bereits eine Minute Verspätung an. Der Bus hält, der Fahrer lässt einen nach dem anderen passieren. Einfach durchbrechen, ist keine Option. Dafür schauen zu wenige nach links und rechts, ehe sie die Fahrbahn betreten. „Das hält jetzt auf“, sagt Pannhausen. Und schon leuchten auf dem Bildschirm 2,5 Minuten plus. Viel sei das nicht, wirklich kritisch werde es erst ab zehn Minuten Verspätung.

Womöglich wirkt Pannhausen deswegen noch so entspannt. Er sagt sogar: „Ich würde lügen, wenn ich das jetzt nur schlimm fände.“ Das Spiel gegen die Zeit ist nervenaufreibend, doch der Busfahrer nimmt es sportlich. Neben Zigaretten scheint das seine Medizin gegen den fortwährenden Stress zu sein. „Ich habe gut geschlafen und bin gut drauf“, sagt der 42-Jährige.

Auf der Wilhelmstraße kommt Pannhausen nicht vor einen Radfahrer. Die Straße ist auch in den Ferien gut besucht. Auf der Überholspur ist zu viel los, um kurz auszuscheren, und sein Bus ist zu breit, um mit ausreichend Abstand zum Fahrradstreifen am Radfahrer vorbeizuziehen. Das kostet Zeit. Pannhausen hängt gerade 1,5 Minuten hinterher.

Radfahrer erschwerten ihm täglich die Arbeit, sagt der Busfahrer, genauso wie E-Scooter-Fahrer. Und natürlich Autofahrer. Autofahrer, die an Haltestellen parken, Autofahrer, die Türen öffnen, ohne auf die Straße zu sehen, Autofahrer am Handy. „Manchmal rasen sie links und rechts an einem vorbei – ohne Rücksicht“, sagt Pannhausen. Trotz zahlreicher Spiegel haben die Busse mitunter einen großen toten Winkel. Und Busfahrer machten ja auch Fehler. „Wir sind auch nur Menschen“, sagt er. Immer wieder sagt er das an diesem Tag. „Wir sind auch nur Menschen!“

Zu den teils schroffen und gefährlichen Zeitfressern kommen noch die in freundlichem Gewand hinzu. Barzahler zum Beispiel. Rechnen, Geld wechseln, vielleicht noch Fragen beantworten, auch das stellt die Taktung auf die Probe.

Immer alles im Blick, denn: Fahrfehler könnten fatale Folgen haben. Foto: MHA/Kian Tabatabaei

Auf einem kleinen, aber gut sichtbaren quadratischen Schild in der Fahrerkabine steht: „Bitte während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer sprechen.“ Dieser soll sich schließlich auf die Straße konzentrieren. Der Reporter spricht und fragt trotzdem – und Pannhausen antwortet. In Kurven, beim Spurwechsel, beim Einfahren in Haltestellen, überall dort, wo es gefährlich werden könnte, verstummt der Mann am Steuer jedoch.

Unaufmerksamkeiten können sich Busfahrer nicht leisten. Der Bremsweg ist lang, der mögliche Schaden immens. Regelmäßig berichtet unsere Zeitung über Unfälle mit Bussen: „Senior wird in Aachen von Bus überrollt und schwer verletzt“, „Bus fährt gegen Hauswand in Stolberg-Breinig“, „Brückengitter stoppt Linienbus am Klinikum“ sind wenige Beispiele. Beispiele, mit denen die betroffenen Busfahrer noch lange zu kämpfen haben, selbst wenn sie unschuldig sind. Er sei bislang in keinem größeren Unfall verwickelt gewesen, sagt Pannhausen. Aber manchmal, vor allem, wenn er mit dem rund 20 Meter langen, vierachsigen Großraum-Gelenkbus CapaCity unterwegs ist: „Da geht mir die Lackpfeife“.

Personalnot und ein fragwürdiges System

Insgesamt fehlten an allen Ecken in der Städteregion Busspuren, Schleusen und intelligente Ampeln, sagt Pannhausen. Gäbe es eine bessere Infrastruktur, wöge der Personalmangel, mit dem die Aseag wie so viele Unternehmen zu kämpfen hat, auch nicht so schwer. Davon ist zumindest Pressesprecher Heesel überzeugt. „Wir könnten mit weniger Personal mehr Fahrgäste befördern, wenn unsere Busse schneller unterwegs wären“, sagt er.

Der Stadt Aachen sind die Probleme der Busfahrer bekannt. „Der ÖPNV ist neben den anderen Verkehrsarten ein wichtiger Baustein, das Verkehrsgeschehen in der Stadt Aachen auf längere Sicht grundlegend zu verändern“, heißt es auf Anfrage aus dem Presseamt. Es gebe diverse Aktionen der Stadt, die im Straßenraum aber nicht auf den ersten Blick erkennbar seien. „Dazu gehören zum Beispiel Ampelanlagen, die von Bussen per Funk gesteuert werden können und den Bussen so schneller Grün geben. Wünschenswert sind auch weitere Busspuren oder der weitere Ausbau eines Schnellbus-Angebots in Stadt und Städteregion. Doch auch die ÖPNV-Planungen brauchen viel Zeit, genauso wie die Planungen für alle anderen Verkehrsarten.“ Damit Projekte schneller ungesetzt werden können, werden die Aachener Verkehrsplaner wohl künftig in einem eigenen Fachbereich arbeiten. Losgelöst vom Fachbereich Stadtplanung und -entwicklung ist der neue Fachbereich Mobilität und Verkehr angedacht. Die Umorganisation soll zu Beginn des kommenden Jahres greifen.

Auch wegen vieler Krankmeldungen – die Aseag kalkuliert mit 13 bis 14 Prozent – müssen die Fahrer derzeit viele Überstunden machen, erläutert Heesel. Immer wieder müssten ehemalige Busfahrer, die mittlerweile eigentlich in der Verwaltung tätig seien, und Werkstatt-Mitarbeiter mit Busführerschein einspringen. 120 Fahrten sind in den Monaten Juni und Juli 2023 den Angaben nach durchschnittlich täglich ausgefallen. 485 Menschen aus mehr als 20 Ländern arbeiten laut Heesel gegenwärtig im Fahrdienst der Aseag, etwa zehn Prozent von ihnen sind Frauen. „20 bis 30 neue Kolleginnen und Kollegen würden wir sofort einstellen, wenn wir sie denn finden würden.“ In den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen mit Hilfe der Bundesagentur für Arbeit die Personalsituaion regelmäßig mit Kräften aus Spanien stabilisieren. Doch die wirtschaftliche Lage habe sich dort offensichtlich entspannt, sagt Heesel. Die Quelle jedenfalls ist versiegt.

Wie wäre es denn mit mehr Geld? Dafür sind die meisten Aseag-Busfahrer im Frühjahr dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Bislang starten Fahrer mit rund 2700 Euro brutto im Monat, wie Heesel mitteilt. Hinzu kommen Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Für Stefan Roebrocks, Betriebsratsvorsitzender bei der Aseag, fallen diese allerdings deutlich zu niedrig aus. Die Mehrbelastung in diesen Diensten sei hoch, etwa wegen betrunkener Fahrgäste, die Höhe der Zulagen spiegelten das nicht wider. Ab März 2024 steigen immerhin die Löhne. Das sieht der Tarifabschluss vor, der auf die Streiks folgte. Einsteiger im Fahrdienst der Aseag erhalten dann etwa 3000 Euro brutto im Monat.

Im Bus fühlt sich Christoph Pannhausen aus Herzogenrath wohl. Der 42-Jährige ist gerne Busfahrer, wie er sagt. Foto: MHA/Kian Tabatabaei

Wer für die Aseag fahren möchte, wird zunächst allerdings gar nicht bei der Aseag eingestellt, sondern bei der Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft (Esbus). „Das hat wirtschaftliche Gründe“, sagt Heesel. Esbus-Fahrer haben unter anderem keinen Anspruch auf betriebliche Altersvorsorge und sie bekommen weniger Geld für Überstunden als ihre Aseag-Kollegen. Ein fragwürdiges System, auch wenn Esbus-Fahrer automatisch nachrücken, sobald Aseag-Fahrer ausscheiden.